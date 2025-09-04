Córdoba: denuncian que un funcionario municipal sería un falso veterinario

El Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba presentó una denuncia por usurpación de título contra un sujeto que, según su investigación, sería un funcionario municipal. Según informó el abogado del instituto, Juan Quevedo, y una representante, Natalia Elstener, el acusado tampoco tiene habilitación en su veterinaria.

El proceso comenzó la semana pasada cuando recibieron una denuncia y empezaron una investigación. Luego de corroborar datos, detectaron que el acusado no cumple con los requisitos básicos para ejercer el rol, no está en su registro y por ello hicieron la presentación penal ante la Justicia.

“Nosotros tenemos la obligación de hacer la denuncia penal. La investigación estableció que su veterinaria tampoco tiene habilitación y resultó que sería un funcionario público de la Municipalidad de Salsacate”, explicaron, en diálogo con El Doce.

En este sentido, recalcaron que figura en la página web oficial de la localidad como integrante del equipo de Gobierno, siendo un secretario. “ En la página de la Municipalidad aparece como veterinario cuando no lo es. Creemos que es gravísimo”, apuntaron.

Posteriormente, destacaron el trabajo de la fiscalía de turno ya que “se mueve rápidamente”, según sus declaraciones. En paralelo, desde el Colegio de Veterinarios enviaron una carta documento a la Municipalidad de Salsacate para poner en conocimiento el hecho.

Hasta ahora, no saben si el acusado fue apartado de su cargo ya que no tuvieron respuesta. “No queremos que se vuelva a repetir lo que sucedió en Villa Allende. Esto es por el bienestar animal y la salud y la sanidad de las personas”, cerraron.