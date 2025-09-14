Córdoba: cómo será el corredor comercial que dará bienvenida al parque acuático más grande del país

La ciudad de Córdoba se prepara para la apertura de Main Street, un innovador paseo comercial a cielo abierto que funcionará como acceso principal al Infinito Water Park, el parque acuático más grande de Argentina. Este corredor, que forma parte del megaproyecto Infinito Open, se perfila como un nuevo centro de encuentro y entretenimiento, que promete transformar el turismo local.

Cómo será el nuevo corredor comercial que abrirá en Córdoba

El corredor comercial dispondrá de 40 locales, con superficies que oscilan entre 36 y 1.977 metros cuadrados. Allí convergerán propuestas gastronómicas, alternativas de esparcimiento y establecimientos de venta minorista, y será un espacio diseñado para recibir a más de 12.000 personas por día.

Main Street, el nuevo corredor comercial que abrirá en Córdoba. (Foto: Prensa)

La ubicación resulta estratégica, dado que se encuentra sobre la avenida Circunvalación y a pocos metros de la salida de la Autopista Córdoba - Rosario, posicionándolo como una ventana comercial de gran valor. La entrega de los locales está prevista para septiembre de este año, con un plazo adecuado a las marcas para que planifiquen su apertura en consonancia con la inauguración del parque, que será el diciembre.

Main Street no es un desarrollo aislado, sino que se integra al complejo turístico Infinito Open. Este proyecto concentrará turismo, diversión y comercio a gran escala. Además del Infinito Water Park, cuya inauguración se proyecta para diciembre de 2025 y contará con 50 atracciones, más de 30 toboganes y 7 áreas temáticas únicas, el complejo incluye otras importantes iniciativas. Entre ellas figura el Infinito Arena, un centro de eventos con apertura estimada para 2027, capaz de albergar 14.000 personas en su interior y hasta 50.000 en su sector exterior. También se sumará el Infinito Open Mall, el primer condo mall de la Argentina, previsto para 2028, con más de 250 locales comerciales.