Córdoba: cómo es la Cascada del Maitén, un refugio de agua en medio de paisajes serranos

La provincia de Córdoba se caracteriza por contar innumerables rincones que invitan a desconectar de la rutina y disfrutar de la naturaleza. Uno de ellos es la Cascada del Maitén, un refugio de agua en medio de las Sierras Grandes y que está rodeado de árboles autóctonos.

También se lo conoce como Cascada Paso de la Esquina, un lugar paradisíaco al que se puede llegar realizando un pequeño trekking.

CASCADA DEL MAITÉN: UN REFUGIO DE AGUA EN MEDIO DE LAS SIERRAS

La Cascada del Maitén es un impresionante salto de agua de 20 metros de altura, ubicada en una de las quebradas orientales de las Sierras Grandes. Se llama así en referencia al follaje (maitén) del gran ejemplar de Orco Molle que crece en las laderas de su olla. Son de hojas perennes, color verde claro, corteza verde grisácea y una rugosa madera semidura, resistente a la humedad y flexible.

En la Cascada del Maitén se puede hacer canyoning, que consiste en ascender con arnés y cuerdas por el salto de agua. (Foto: Agencia Córdoba Turismo)

El torrente de agua fría se forma sobre un gran salto de nivel que recorre el arroyo Paso de la Esquina. La cascada que se forma invita a disfrutar del lugar en cualquier momento del año.

CÓMO LLEGAR A LA CASCADA DEL MAITÉN EN CÓRDOBA

Para conocer este sitio, que se recomienda asistir con guías, se debe realizar un circuito de trekking de 10 kilómetros desde el paraje Copina, sobre la antigua ruta provincial 14. La dificultad del camino es mediana/alta, ya que deben sortearse algunos tramos de caminata a campo traviesa.