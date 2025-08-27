Córdoba: cómo comprar celulares y televisores de Tierra del Fuego sin impuestos

El lanzamiento de CourierTDF marca un hito en la compra de tecnología fabricada en Tierra del Fuego. Esta plataforma, impulsada por el grupo Mirgor, posibilita la adquisición directa de productos como teléfonos, televisores y monitores desde cualquier punto del país, bajo un esquema de beneficios impositivos.

El proceso es online, directamente desde portales de fabricantes, con precios finales exentos de IVA e impuestos internos. Los envíos llegan en 48 horas al continente, con un costo entre 25 y 96 dólares por bulto.

Sin impuestos: cómo comprar celulares directo de Tierra del Fuego

De acuerdo a lo informado por la plataforma, la compra no debe superar los 3.000 dólares ni las tres unidades del mismo producto por año. El pago, en dólares y en una única transacción, es exclusivo para residentes fuera de la isla.

Los precios son competitivos. Un televisor Qüint 55 pulgadas cuesta 389 dólares, frente a 600.000 pesos en otras tiendas. Un Samsung Galaxy S25 Ultra (256 GB) se ofrece a 1.439 dólares, comparado con más de tres millones de pesos a nivel local. Con el costo de envío, el ahorro estimado alcanza el 40 por ciento sobre precios minoristas. La compra se realiza directo desde la página couriertdf.com.

Esta iniciativa se enmarca en la Resolución 5727/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que habilita la compra directa de tecnología de la Zona Aduanera Especial fueguina. Su objetivo es dinamizar la industria local y ampliar el acceso a bienes tecnológicos. El listado incluye televisores, notebooks, tablets, smartphones, entre otros.