Córdoba celebra los 10 años del mes del senderismo con caminos por toda la provincia

Desde hace 10 años, la provincia de Córdoba conmemora en septiembre el mes del senderismo. Una propuesta que se asentó con el correr del tiempo y tiene en nuestra región un amplio abanico de escenarios para disfrutar de la naturaleza mientras se realiza actividad física.

Qué es el senderismo, la actividad que celebra sus 10 años en Córdoba

El senderismo es una actividad que no tiene dificultades técnicas, constituyéndose ideal para todas las edades, que en Córdoba tiene raíces profundas. “Sus orígenes se remontan a figuras como el Santo Cura Brochero, que cruzaba las Sierras para unir pueblos, los religiosos que ascendían al Champaquí en busca de retiros espirituales o los primeros escaladores que, con clavos de madera y pulóveres de lana, abrían rutas hacia las cumbres”, contextualizó la cartera de Turismo de la provincia.

El Mes del Senderismo apunta a consolidar a los caminos como espacios de acceso público.

“Hoy esos caminos se han transformado en senderos turísticos, señalizados y adaptados, que permiten disfrutar de la naturaleza todo el año, a la vez que rescatan un patrimonio cultural e histórico único”, recalcó.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó “que el senderismo se consolidó como un producto turístico clave para Córdoba, porque combina naturaleza, la identidad de cada rincón, con la actividad física y el disfrute”.

El cronograma por el mes del senderismo en Córdoba

Ante este escenario y la década, las autoridades enumeraron una grilla de senderos y actividades para disfrutar a lo largo del mes. A continuación, los enlaces con las personas habilitadas, el mapa con los senderos señalizados y las imágenes del cronograma con las actividades en Córdoba.

Cronograma mes del senderismo en Córdoba.

Cronograma mes del senderismo en Córdoba.

Cronograma mes del senderismo en Córdoba.

Cronograma mes del senderismo en Córdoba.

Cronograma mes del senderismo en Córdoba.

Cronograma mes del senderismo en Córdoba.

Cronograma mes del senderismo en Córdoba.