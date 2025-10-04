Contemporáneo y elegante: cómo es el restaurante del Teatro Libertador San Martín de Córdoba

El fin de semana es uno de los momentos elegidos para salir a disfrutar de un buen plato de comida con amigos o familia. Una de las tantas alternativas en la ciudad combina historia y modernidad de la mano del restaurante que funciona dentro del Teatro Libertador San Martín de Córdoba.

Cuál es el restaurante del Teatro Libertador San Martín de Córdoba

Se trata de Astor, que abrió en 2020 de la mano de Augusto, Bartolomé Espósito y José de Simone. “Nació como parte de la reactivación del Teatro, con la idea de sumar un espacio gastronómico al corazón cultural de Córdoba”, describió Bartolomé, en diálogo con Vía Córdoba.

El ingreso al restaurante del Teatro Libertador San Martín de Córdoba.

El emprendimiento gastronómico comenzó como una especie de réplica del Café Tortoni de Buenos Aires, pero el paso del tiempo hizo que la propuesta se combine con la coctelería, el maridaje y las tapas.

Qué platos ofrece el restaurante del Teatro Libertador San Martín de Córdoba

Actualmente, Augusto Tartaglia es el jefe de cocina de Astor, que brinda una cocina argentina contemporánea. “Poniendo en valor productos locales y técnicas cuidadas”, explicaron desde el equipo de trabajo.

Los platillos son frescos durante el día y sofisticados a la noche, pero siempre bien cuidados.

En el día a día, la carta es un ofrecimiento más ágil y cotidiano con desayunos, meriendas y almuerzos frescos. Pero el escenario cambia con la llegada de la noche y se despliega un menú más elaborado, acompañado de vinos y coctelería, además de shows en vivo los miércoles por la noche.

Empanada criolla.

Lengua a la Vinagreta.

Tortilla de papas.

Tartare de remolacha con chips.

Croquetas de hongos.

Costilla con polenta.

Lasagna de hongos.

Pata muslo deshuesada.

Churrasco.

Pesca del día.

Milanesas.

Flan.

Queso y dulce.

Mousse de chocolate.

Creeme brulee.

Arroz con leche.

Cómo es el restaurante del Teatro Libertador San Martín de Córdoba

El restaurante está dentro del Teatro Libertador San Martín y respeta la impronta histórica de la construcción. Para ello, combina un diseño moderno y elegante y se constituye como parte del patrimonio cultural cordobés, pero con identidad propia.

Astor abrió en 2020.

“Astor busca ser más que un restaurante: es una fusión entre gastronomía, música y arte. Un lugar para vivir el Teatro desde otro ángulo, con buena mesa, coctelería y un servicio atento en un entorno único”, concluyó Espósito sobre la “parada obligada para locales y turistas”.

Horarios y ubicación del Teatro Libertador San Martín de Córdoba