Con un sótano: cómo es la casona donde habrían torturado a Santiago Aguilera en Córdoba

Con la presencia del fiscal federal Maximiliano Hairabedian, quien ahora interviene en la causa, la Justicia allanó una casona. Según su investigación, sería donde habrían torturado a Santiago Aguilera en Córdoba.

Allanaron la casona donde habrían torturado a Santiago Aguilera

“Estamos tratando de determinar si, bajo una fachada de un lugar aparentemente abandonado e inhabitado, realmente hubo personas que estuvieron residiendo o usando este lugar con fines que no sean de la propia explotación”, expresó Hairabedian, en diálogo con a La Voz.

Caso Aguilera. La vieja casa rural allanada (La Voz)

En paralelo, también revisaron nuevamente la casa de Walter Gil (25), quien es uno de los dos condenados. En su caso, recibió prisión perpetua por ser el autor material y planificador del secuestro, tortura y asesinato de Aguilera.

Cómo es la casona donde habrían torturado a Santiago Aguilera

La infraestructura está bajo la jurisdicción de Las Tapias, a 1000 metros del punto en el que encontraron el cuerpo del joven. Precisamente, en el camino al lago Boca del Río, y se utiliza como un centro de actividades agropecuarias a baja escala, que cuenta con un encargado y empleados.

Caso Aguilera. La vieja casa allanada y el sótano de la sospecha (La Voz)

“La Estancia”, como la denominan allí, posee habitaciones antiguas y otras que podrían ser habitadas. Está dentro de una propiedad de 600 hectáreas pertenecientes a la sucesión de Felipe Amado Giménez, un acopiador de hierbas medicinales, quien murió hace décadas.

Cómo es el sótano donde habrían torturado a Santiago Aguilera

La estructura también posee un sótano, que es donde estiman que Aguilera habría sufrido la tortura. Los peritos bajaron escalones de ladrillos para inspeccionar el espacio que almacenó chacinados.

Caso Aguilera. La vieja casa allanada y el sótano de la sospecha (La Voz)

El espacio mide tres metros por casi cuatro cuenta con una capa pestilente de 10 centímetros de excremento de murciélagos y roedores. Debajo de la suciedad, envoltorios de alfajores alimentos, botellas, colillas de cigarrillos y demás restos.

A pesar de este factor y el paso del tiempo, las fuentes judiciales confían en detectar identidades por ADN. En esta línea, tomaron muestras de las paredes y excavaron algunos centímetros para buscar indicios. Por su parte, Jorge Uez, abogado representante de la administración, ponderó al medio citado que el lugar fue usurpado en reiterados casos.