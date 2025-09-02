Septiembre comenzó con temperaturas en ascenso, energías renovadas y días llenos de oportunidades para aprovechar. En este sentido, una exposición anunció que aterriza en Córdoba con islas de food trucks y desfile de caballos, entre otras actividades.

Con islas de food trucks y desfile de caballos, una exposición aterriza en Córdoba

Se trata de la Exporural de Jesús María, que celebrará su edición 78 este viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el predio Malabrigo. La invitación es a partir de las 9 en la locación ubicada a 50 kilómetros de la Capital.

El primer día de la Exporural de Jesús María.

Eduardo Riera, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, analizó el crecimiento del evento que se transformó en una “mega exposición”, según declaró, en diálogo con El Doce.

En esta sintonía, destacó servicios para la atención de las personas que visiten el predio de 24 hectáreas. Según anticipó, el predio contará con dos espacios de camiones de comida y escenarios que dispondrán de diferentes actividades a lo largo del fin de semana.

Todas las actividades para la exposición que aterriza en Córdoba.

El desfile de caballos criollos, la exhibición de autos antiguos, la muestra de 400 productores bovinos y ovinos, partidos demostrativos de pato y compra y venta de productos son las iniciativas anunciadas en la grilla.

El precio de las entradas para la exposición que aterriza en Córdoba

Las entradas en la oficina tiene un costo de 6.000 pesos para viernes, sábado o domingo. En boletería, la del primer día se mantendrá igual, pero para la segunda y la tercera jornada ascenderán hasta los 10.000.

El cronograma de la Exporural de Jesús María.

Cómo llegar a Jesús María desde Córdoba Capital

En caso de contar con auto y salir desde la ciudad de Córdoba, se recomienda salir por la avenida Colón o la Circunvalación. Luego, tomar la Ruta Nacional 9 norte en dirección a Jesús María y manejar por 30 minutos hasta llegar a destino.