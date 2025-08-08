Con más de 300 puestos y patios de comidas: una gran exposición llega a Córdoba

El sur de la provincia de Córdoba será el escenario de una de las más grandes exposiciones que tendrá más de 300 puestos, actividades lúdicas, científicas y educativas. Además, el Banco de Córdoba presentará líneas de crédito para el sector agropecuario.

Una gran exposición llega a Córdoba

Se trata de la 10° edición de la Expo Rural de Laboulaye, que se llevará a cabo entre el viernes 9 y el sábado 10 de agosto en el predio de la Sociedad Rural local. Productores, emprendedores, instituciones educativas y visitantes compartirán experiencias, promoverán el desarrollo regional y visibilizarán la capacidad agroindustrial y agroalimentaria del sur provincial.

La Rural de Laboulaye espera con 310 stands a lo largo de 12 hectáreas.

“Tenemos un predio de 12 hectáreas, que la verdad que se nos llenó completo. Esta semana completamos el stand número 310. Estamos muy contentos porque venimos creciendo año a año, y en algún punto nos asusta un poco. Pero la verdad que contentos por todo el esfuerzo que le pone mucha gente”, aseguró Dino Garimanno, presidente de la Sociedad Rural de Laboulaye.

En esta ocasión, la celebración cuenta con diferentes atractivos como remate de reproductores bovinos, ovinos, aparte campero, actividades criollas, en la pista, demostración de esquilas, demostración de motocross, sector de autos antiguos, y autos clásicos.

Además, contará con “dos patios de comida, dos escenarios, salones comerciales, carpas de artesanos y algunas cositas más”, adelantó Garimanno sobre este fin de semana.

Por su parte, el Gobierno provincial instalará una colmena de vidrio para acercar al público al mundo de la apicultura. La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) ofrecerá una estación móvil con juegos interactivos y trivias para enseñar sobre los datos meteorológicos y su valor para la producción agropecuaria.

En cuanto a servicios financieros, el Banco de Córdoba presentará líneas de crédito para el sector agropecuario, que incluyen financiación de insumos, equipamientos, maquinaria, infraestructura y adquisición de animales reproductores, con plazos de hasta 48 meses.