Con entrada gratuita, Córdoba será sede de un evento para fanáticos de las motos

Uno de los eventos más relevantes para los fanáticos de las motos, tendrá una edición especial en la ciudad de Córdoba. El público podrá disfrutar de espectáculos de stunt, probar la nueva NS400z, y participar en la competición RouserMania.

El Rouser Day es el encuentro anual más grande de Bajaj, un festival que también se realiza a nivel mundial. Esta jornada reúne a la comunidad de la marca de motos Bajaj Rouser. El acceso será libre y gratuito.

Córdoba será sede de un evento para fanáticos de las motos

Durante el encuentro, los participantes tendrán acceso a diversas actividades. Se ofrecerá test ride de la nueva moto NS400z. La Bestia, como se la conoce, también será presentada en una charla detallada sobre el producto. Los visitantes pueden presenciar shows de stunt en vivo, repletos de acción. Además, hay concursos de unidades personalizadas, descuentos especiales en repuestos, aceites y motocicletas nuevas, y sorteos exclusivos. Adicionalmente, se dispondrá de food trucks y varias sorpresas para los asistentes.

Cuándo y dónde será el evento gratuito en Córdoba. (Foto: Prensa)

Un punto destacado del festival será la RouserMania, una competencia de obstáculos que pone a prueba la habilidad, precisión y adrenalina al máximo. Este desafío está abierto para todos aquellos que deseen participar.

La cita en Córdoba tendrá lugar el domingo 28 de septiembre, de 14 a 18.30 en Chango Mas, ubicado en avenida Colón al 6.051. El acceso es libre y gratuito para el público.