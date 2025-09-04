Cómo funciona la aplicación para hacer amigos en la ciudad de Córdoba

Ante la necesidad de socializar y crear nuevos vínculos, unos jóvenes de Córdoba lanzaron una aplicación diseñada para concretar encuentros y hacer amigos. Se trata de Kazemo, una plataforma que conecta a personas con otras, así como con una diversidad de eventos, establecimientos y actividades.

Córdoba: cómo funciona aplicación para hacer amigos

Su propósito principal radica en fomentar nuevas amistades y posibilitar salidas. Desde paseos en bicicleta hasta encuentros para tomar mates, jugar partidos o participar en juegos de mesa, la aplicación permite a los usuarios armar su propio “kazemo” (invitación) o unirse a los creados por otros.

Es un servicio gratuito y sumarse lleva pocos minutos. Los interesados pueden filtrar las opciones disponibles por cercanía, intereses o la intención del encuentro, como amistad, una cita, deporte o networking.

El funcionamiento de Kazemo distingue entre tipos de usuarios. Al registrarse, una persona obtiene el estado de “usuario no verificado”, lo cual le permite navegar por la plataforma, visualizar eventos y responder invitaciones. Para acceder a funciones avanzadas, como crear invitaciones propias o participar en sorteos, se requiere la verificación de la cuenta. Este proceso implica completar un formulario externo y subir una fotografía personal junto a un documento de identidad válido, cuya autenticidad es luego revisada. La verificación busca resguardar la seguridad y la confianza dentro de la comunidad de Kazemo.