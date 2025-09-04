Vía Córdoba / jóvenes

Cómo funciona la aplicación para hacer amigos en la ciudad de Córdoba

Se trata de una plataforma que facilita encuentros y actividades para socializar.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

4 de septiembre de 2025,

Cómo funciona la aplicación para hacer amigos en la ciudad de Córdoba
Lanzaron una aplicación para hacer amigos en Córdoba.

Ante la necesidad de socializar y crear nuevos vínculos, unos jóvenes de Córdoba lanzaron una aplicación diseñada para concretar encuentros y hacer amigos. Se trata de Kazemo, una plataforma que conecta a personas con otras, así como con una diversidad de eventos, establecimientos y actividades.

Córdoba: cómo funciona aplicación para hacer amigos

Su propósito principal radica en fomentar nuevas amistades y posibilitar salidas. Desde paseos en bicicleta hasta encuentros para tomar mates, jugar partidos o participar en juegos de mesa, la aplicación permite a los usuarios armar su propio “kazemo” (invitación) o unirse a los creados por otros.

Es un servicio gratuito y sumarse lleva pocos minutos. Los interesados pueden filtrar las opciones disponibles por cercanía, intereses o la intención del encuentro, como amistad, una cita, deporte o networking.

El funcionamiento de Kazemo distingue entre tipos de usuarios. Al registrarse, una persona obtiene el estado de “usuario no verificado”, lo cual le permite navegar por la plataforma, visualizar eventos y responder invitaciones. Para acceder a funciones avanzadas, como crear invitaciones propias o participar en sorteos, se requiere la verificación de la cuenta. Este proceso implica completar un formulario externo y subir una fotografía personal junto a un documento de identidad válido, cuya autenticidad es luego revisada. La verificación busca resguardar la seguridad y la confianza dentro de la comunidad de Kazemo.

Temas Relacionados

MÁS DE jóvenes
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS