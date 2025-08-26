Nicolás Cabré y Rocío Pardo eligieron una sofisticada estancia para casarse en la provincia de Córdoba. La fecha para la celebración es el viernes 5 de diciembre y la fiesta durará tres días en un lugar rodeado de naturaleza y lujos.

Qué sofisticada estancia eligieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo para casarse en Córdoba

Se trata de Estancia Bosque Alegre, según revelaron en Mujeres Argentinas, donde confirmaron que la elección fue pensada. El espacio es uno de los más exclusivos de la Argentina y tiene un requisito: los invitados deben alojarse tres días.

Un entorno natural lleno de lujos.

El sitio cuenta con 35 plazas y propone una experiencia inmersiva en un entorno único. Trekking, caminatas a la vera de los arroyos y sus playas y cenotes y otros espacios diseñados para la desconexión son las actividades para disfrutar de la naturaleza.

Estancia Bosque Alegre tiene 35 plazas para recibir a visitantes por tres días.

Cómo es la sofisticada estancia que Nicolás Cabré y Rocío Pardo eligieron para casarse en Córdoba

La Estancia Bosque Alegre es una “estancia auténtica 1800”, según describieron desde la página web del establecimiento. El hotel ofrece un entorno inigualable para la celebración de eventos especiales como un casamiento e invita a los visitantes a vivir una experiencia diferente.

Bosque Alegre, donde se casarán Rocío Pardo y NIcolás Cabré.

Lo que la distingue es su propuesta única, garantizando que cualquier festejo se convierta en una “experiencia imborrable en un entorno natural paradisíaco”, ponderaron.

La estancia es del 1880 y es un espacio único para bodas.

Además, la estancia cuenta con una “propuesta gastronómica deliciosa” que se sirve en “sofisticados espacios”. Los invitados podrán degustar su “cocina de autor”, añadiendo un toque culinario excepcional..

En esta línea gastronómica, el restaurante del complejo brinda un nutritivo menú con platos como costillar, bife de chorizo, salmón y una carta estilo cóctel. Esta última fue la seleccionada por los novios, quienes decidieron pagar la totalidad para ellos y sus invitados e invitadas.