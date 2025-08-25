Así será la boda soñada de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: todos los detalles del evento más esperado del año

Durante el mes en curso transcendió que Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casarían en diciembre. Ahora bien, recientemente, el periodista Gustavo Méndez contó en exclusiva, los inéditos detalles de la boda en cuestión.

El periodista del Canal 13 anticipó en “Mujeres Argentinas” que Nicolás Cabré y la bailarina de 29 años están haciendo todos los preparativos pertinentes para lo que sería la boda del año.

Nicolás Cabré, Rufina y Rocío Pardo en Tokio. (Instagram Nicolás Cabré)

Detalles sobre el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Con base a la información que obtuvo Gustavo Méndez, la boda se llevará a cabo en la Estancia Bosque Alegre. Para explicar mejor ese punto, el periodista contó: “Es una casa colonial con mucha historia que tiene 7 mil hectáreas. Ahí se casan empresarios, millonarios y políticos. El lugar es de lo más top”.

Después, Méndez mencionó que el lugar seleccionado por Nicolás Cabré y Rocío se encuentra ubicado en Córdoba (a 45 minutos de la Capital de Buenos Aires). No obstante, el periodista resaltó que la Estancia Bosque Alegre no permite el ingreso de otros servicios, por lo que, la pareja deberá acoplarse a los que sean brindados allí, de manera interna.

Por si fuera poco, Gustavo Méndez resaltó que Nicolás Cabré, Rocío Pardo y los invitados de ambos deberán cumplir con una estancia en el lugar de al menos 3 días (con los consumos pertinentes realizados de forma interna y no externa).

Además, Gustavo destacó que el monto que pagaría Nicolás Cabré y Rocío Pardo por cada persona (y sin recurrir a canjes) serían aproximadamente 100 dólares, ya que habrían seleccionado un menú estilo cóctel.

En la boda, que sería un cuento de hadas por la fachada misma de la Estancia Bosque Alegre, los invitados también podrán gozar al máximo de las instalaciones mediante excursiones y cabalgatas que estarían incluidas en el paquete escogido por Nicolás Cabré y Rocío Pardo.

Ya para finalizar, Gustavo Méndez indicó que la boda soñada de Nicolás Cabré y Rocío Parda se llevará a cabo el 5 de diciembre: “Ya pagaron, ya reservaron la fecha”.