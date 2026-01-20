Cómo es el parque acuático que permite el ingreso de conservadoras y mascotas en Córdoba

La provincia de Córdoba cuenta con numerosos parques acuáticos que invitan a locales y turistas a disfrutar del verano. Uno de ellos es Acqualandia, ubicado en el Valle de Traslasierra. Con una propuesta que integra cinco piletas y 12 toboganes, combina opciones de adrenalina para jóvenes con servicios diseñados para el ahorro y la comodidad de los grupos familiares.

Un parque acuático permite el ingreso de conservadoras y mascotas

La infraestructura de Acqualandia Park está diseñada para abarcar diferentes rangos etarios. El circuito cuenta con una variedad de toboganes que incluyen los denominados kamikazes, rulos (toboganes gemelos azul y rojo) y el tradicional balde de agua. Para los perfiles que buscan mayor exigencia, el parque dispone de un tobogán de caída libre de más de 14 metros de altura y el “chocador”, un trayecto de 35 metros con paredes acolchadas.

Acqualandia Park, un divertido parque acuático en Mina Clavero. Tiene toboganes kamikazes, rulos, y el popular balde. (Acqualandia)

Además de las actividades acuáticas, el predio ofrece un entorno de árboles autóctonos que proporcionan sombra natural, quinchos individuales y áreas de descanso. La ubicación estratégica, a pocas cuadras del centro de Mina Clavero, facilita el acceso tanto para turistas como para residentes de la zona.

Uno de los pilares del complejo es su enfoque en la economía y comodidad del visitante. A diferencia de otros centros recreativos, se permite el ingreso con conservadoras, alimentos, bebidas y equipo de mate. Los visitantes tienen a disposición asadores de uso gratuito durante toda la jornada.

Asimismo, el parque se define como un espacio pet friendly, permitiendo la entrada de mascotas siempre que permanezcan con su correspondiente correa. Para quienes no deseen llevar su propia comida, el lugar cuenta con un patio de comidas con precios accesibles.

Tarifas y horarios de la temporada

El parque abre todos los días de 11 a 19, y el valor de la entrada es 20.000 pesos. Se aplican descuentos para jubilados, residentes de Traslasierra y afiliados a gremios como UEPC o camioneros. Las personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ingresan sin cargo.

El predio se encuentra en la calle Intendente Vila s/n. Para quienes viajen desde la capital provincial, la vía de acceso principal es el Camino de las Altas Cumbres. No es obligatorio realizar reserva previa, aunque existe la opción de adquirir tickets de forma anticipada. Para consultas directas sobre disponibilidad, el parque dispone del teléfono 3544571254.