Cómo es a Playa Escondida, un refugio de Córdoba con vistas panorámicas y aire puro

Córdoba cuenta con cientos de rincones para disfrutar su naturaleza. Uno de ellos es Playa Escondida, una de las joyas que se esconde en Córdoba, y atrae a propios y ajenos. Ubicado a unas horas de la capital, el lugar es ideal para realizar una escapada, tanto con amigos como con familiares.

Ubicado a orillas del lago Embalse, en las costas de Villa Rumipal, es uno de los sitios obligados para conocer en el departamento de Calamuchita. Se destaca, principalmente, por sus vistas panorámicas, su verde vegetación y aire puro. Un punto ideal para disfrutar de una tarde de mates y relax.

Aire puro: cómo llegar a Playa Escondida en Córdoba

Previo al 2020, el acceso al sector era bastante dificultoso y sólo podían acceder lugareños y profesionales que conocían con claridad el camino. Hasta que, el municipio de Villa Rumipal propuso la Huella Lacustre, que puso en valor de 12 kilómetros de costa de río y lago.

Playa Escondida se encuentra a 148 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Cuando el municipio puso en valor la costa del lago, remarcó ocho senderos para llegar a diferentes puntos del lago. El camino cuatro, que comienza en Playa de los Alemanes, es el que dirige hacia Playa Escondida.

En auto, el recorrido se realiza por ruta 36 hasta llegar a Villa Rumipal, en un tiempo promedio de dos horas. El vehículo sólo puede llegar hasta calle Rogelio Gómez, luego, se debe emprender el camino a pie.

Dento de la Huella Lacustre, diseñada por el municipio, se destaca también el Cerro Mirador.

El recorrido está señalizado y es un verdadero atractivo de principio a fin. Para llegar a Playa Escondida, se debe caminar unos 400 metros, por lo que es un sector ideal para el senderimos, el trekking y el mountain bike.

Otros atractivos alrededor de Playa Escondida

Playa de los Alemanes: un sitio muy similar a Playa Escondida, más cerca de la costanera y recomendado para quienes no tienen el senderismo entre sus opciones. Se destaca por sus formaciones rocosas y su vistas.