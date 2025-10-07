Escapadas para aprovechar el fin de semana largo: los precios de 5 rutas desde Córdoba

Tras varios meses sin fines de semana largos en Córdoba, el calendario oficial de feriados en Argentina presentó una nueva ocasión para el descanso en octubre. La jornada del 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fue movida por resolución al viernes 10 de octubre.

Escapadas para aprovechar el próximo fin de semana largo

El nuevo feriado se estableció para optimizar los períodos de asueto e impulsar el movimiento turístico interno, con un período libre de tres días, que abarca desde el viernes hasta el domingo 12. En este sentido, la plataforma de venta de pasajes, Plataforma 10, detalló las rutas más populares para hacer una escapada desde Córdoba:

Córdoba a Santiago del Estero

Duración estimada del viaje: 5.20 horas en micro

Costo del pasaje: desde 24.000 pesos por tramo

Esta es una de las ciudades más antiguas del país, ideal para quienes buscan cultura, historia y descanso en un solo lugar.

Córdoba a San Juan

Duración estimada del viaje: 10 horas

Costo del pasaje: desde 41.100 pesos por tramo

Es un destino perfecto para amantes de la naturaleza, el vino y la astronomía.

Córdoba a Mendoza

Duración estimada del viaje: 9 horas

Costo del pasaje: desde 59.000 pesos por tramo

Capital nacional del vino, Mendoza es sinónimo de paisajes andinos, gastronomía de primera y aventuras al aire libre.

Córdoba a Rosario

Duración estimada del viaje: 4:30 horas

Costo del pasaje: desde 21.600 pesos por tramo

La ciudad combina paseo urbano, río y buena gastronomía.

Córdoba a Río Cuarto