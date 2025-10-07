Escapadas para aprovechar el fin de semana largo: los precios de 5 rutas desde Córdoba

Tras varios meses sin fines de semana largos en Córdoba, el calendario oficial de feriados en Argentina presentó una nueva ocasión para el descanso en octubre. La jornada del 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, fue movida por resolución al viernes 10 de octubre.
Escapadas para aprovechar el próximo fin de semana largo
El nuevo feriado se estableció para optimizar los períodos de asueto e impulsar el movimiento turístico interno, con un período libre de tres días, que abarca desde el viernes hasta el domingo 12. En este sentido, la plataforma de venta de pasajes, Plataforma 10, detalló las rutas más populares para hacer una escapada desde Córdoba:
Córdoba a Santiago del Estero
- Duración estimada del viaje: 5.20 horas en micro
- Costo del pasaje: desde 24.000 pesos por tramo
- Esta es una de las ciudades más antiguas del país, ideal para quienes buscan cultura, historia y descanso en un solo lugar.
Córdoba a San Juan
- Duración estimada del viaje: 10 horas
- Costo del pasaje: desde 41.100 pesos por tramo
- Es un destino perfecto para amantes de la naturaleza, el vino y la astronomía.
Córdoba a Mendoza
- Duración estimada del viaje: 9 horas
- Costo del pasaje: desde 59.000 pesos por tramo
- Capital nacional del vino, Mendoza es sinónimo de paisajes andinos, gastronomía de primera y aventuras al aire libre.
Córdoba a Rosario
- Duración estimada del viaje: 4:30 horas
- Costo del pasaje: desde 21.600 pesos por tramo
- La ciudad combina paseo urbano, río y buena gastronomía.
Córdoba a Río Cuarto
- Duración estimada del viaje: 3 horas
- Costo del pasaje: desde 30.000 pesos por tramo
- Ideal para una escapada tranquila cercana a la Capital.