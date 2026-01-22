Colosal: una empresa de Córdoba presentó el queso azul más grande de Sudamérica

Una empresa de Córdoba presentó el queso azul más grande de Sudamérica en una de las tantas fiestas que se celebran en nuestra provincia. El colosal producto abrió la velada de un histórico encuentro y deleitó a locales y turistas.

La edición 54° de la Fiesta Nacional del Oro Blanco, que se desarrolló entre el 3 y el 10 de enero, en la ciudad de Canals, fue el escenario del hito gastronómico. La firma Savaz SRL, con sede en la localidad de Ucacha, presentó el queso azul el Emperador de 40 kilos.

El producto de 40 kilos en Canals.

“Se consagró como el ejemplar de mayor tamaño del continente sudamericano”, destacó la organización del evento en su cuenta de Instagram. Fernando Zambanini, presidente del Club Atlético Libertad, institución organizadora del evento, estuvo a cargo del corte inicial del encuentro que repartió más de 160 kilos de quesos como Parmesano, Provolone, Muzzarella y Roquefort.