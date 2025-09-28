Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: primaveral, así estará el tiempo este domingo 28 de septiembre

A pesar de las alertas por tormentas, el cielo permanecerá despejado durante la mayor parte de la jornada.

28 de septiembre de 2025

Cómo estará el tiempo este domingo 28 de septiembre.

Tras un inicio de semana con fuertes tormentas en gran parte de la provincia de Córdoba, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo seguirá el tiempo este sábado 27. En este sentido, la mayor parte de la jornada contará con cielo despejado y temperaturas agradables.

Cómo estará el tiempo este domingo 28 de septiembre

Para este domingo 28, se prevé una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 27°C. En este sentido, el cielo variará entre despejado y ligeramente nublado. A pesar de las alertas previas por tormentas, no se esperan precipitaciones para los próximos días.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Lunes. Mínima de 17°C y máxima de 28°C. Cielo de algo a mayormente nublado.
  • Martes. Mínima de 16°C y máxima de 22°C. Cielo mayormente nublado.
  • Miércoles. Mínima de 16°C y máxima de 20°C. Cielo mayormente nublado.

