La alerta por las altas temperaturas, en la antesala de un fin de semana que tendrá máximas superiores a los 30°C, hace que muchos quieran refrescarse. En este sentido, desde Vía Córdoba recomendamos cinco ríos a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba para combatir el calor.

Para combatir el calor en Córdoba: las cascadas de Río Ceballos

A tan solo 35 kilómetros de la capital, se encuentra Río Ceballos, en el cordón de las Sierras Chicas de Córdoba. La ciudad cuenta con cascadas ideales para zambullirse o descansar en sus orillas. Todas se encuentran rodeadas de abundante vegetación.

Cascada Los Cóndores, en Río Ceballos.

Para llegar a cada una se requiere una breve caminata. Se trata de Cascada Los Hornillos, Cascada de los Cóndores, cascada Quebrada de Tello y Cascada de Los Guindos. Por otra parte, también son recomendables los balnearios Las Pisaditas y Selva Negra. Para llegar en auto, se debe conducir por ruta E-53 y es una hora de viaje, aproximadamente.

Los Balnearios de Villa Los Aromos para refrescarse

Por ruta 5 y a 50 kilómetros de la capital cordobesa, se encuentra la ciudad Villa Los Aromos. Está atravesada por el río Anisacate, que va formando espacios con playas de arenas y sombra, gracias a la abundancia de sauces criollos, algarrobos, pinares y talas.

Ríos para pasar Navidad en Córdoba.

Los balnearios comienzan después del puente principal de la ciudad. Algunos de los más concurridos son Los Chorritos, La Curva y Los Patos.

La serenidad y el aire puro de Cabalango para descansar

Al sur del Valle de Punilla, este rincón de Córdoba se destaca por su entorno tranquilo y con aire puro. La localidad es atravesada por el río Los Chorrillos, que forma balnearios con ollas para refrescar. Una de las playas más visitadas es Los Socavones, que tiene imponentes piletones naturales e imaginarios trampolines formados por la roca del lugar.

El río Los Chorrillos con sus piletones calados en las piedras.

Para llegar, se deben conducir alrededor de 50 kilómetros desde la ciudad de Córdoba por ruta nacional 20, pasando por Villa Carlos Paz y comunicándose por ruta provincia hasta Cabalango.

Las aguas cristalinas de Tanti

Tanti está ubicada a 50 kilómetros de Córdoba y sobre su arroyo homónimo de aguas cristalinas se asientan más de 10 balnearios para disfrutar y pasar el calor. Algunos de ellos son El Diquecito, El Remanso y La Cascada, con un salto natural de casi ocho metros.

El Diquecito en Tanti.

Otras opciones son Piedras Lizas y Pozo del Indio, dos paseos ideales para encontrar ollas de agua y otras cascadas. Para llegar a la ciudad, se debe conducir por ruta 20 hasta Carlos Paz, continuar por ruta provincial 28 hasta llegar a destino.

Los paisajes naturales de Agua de Oro para pasar el día

Uno de los puntos más tranquilos para disfrutar de las Sierras Chicas es Agua de Oro. Sus paisajes naturales delineados por el río homónimo, también conocido como Chavacaste, son elegidos para pasar el día.

El río Chavascate) tiene sectores con pequeñas ollas ideales para los más chicos.

Los balnearios más conocidos son El Cajón y Pozo de Cartagena, donde pueden se encuentran espacios a la sombra y ollas profundas para saltar. Para llegar, se debe conducir por ruta E-53.