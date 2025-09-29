Chau clases: cuándo finalizará el ciclo lectivo este año en Córdoba

El ciclo lectivo 2025 en la provincia de Córdoba ya tiene una fecha de cierre confirmada, según el calendario oficial establecido. Los estudiantes de todos los niveles educativos concluirán sus actividades en diciembre. Esta determinación garantiza que la jurisdicción cumpla con los 190 días obligatorios que exige el Consejo Federal de Educación para completar el año académico.

Cuándo finalizará el ciclo lectivo 2025 en Córdoba

El año escolar comenzó formalmente el 24 de febrero. A mitad de camino, el receso invernal transcurrió entre el 7 y el 18 de julio. Ahora, luego de haber disfrutado de la pausa de invierno, los alumnos miran constantemente el cronograma para saber el día exacto en que comenzarán las esperadas vacaciones de verano. En este sentido, las actividades se extenderán hasta el 19 de diciembre.

La finalización de las clases varía considerablemente en distintas partes del país, de acuerdo con la planificación de cada jurisdicción. Por ejemplo, algunas provincias como Catamarca, Jujuy y Santa Fe concluyen primero, el 12 de diciembre. Santa Cruz, por su parte, terminará el 18 de diciembre. La fecha elegida por Córdoba es compartida por muchas otras regiones, incluyendo Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. El cierre se extiende aún más en Buenos Aires, Misiones y Salta, donde el final de cursado será el 22 de diciembre. Finalmente, La Pampa es la última provincia en finalizar el ciclo, recién el 26 de diciembre.