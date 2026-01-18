Causa Surrbac: Agustín Catrambone pagó una fianza de $50 millones para viajar al Caribe

El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba concedió la autorización para que Agustín Mauricio Catrambone, imputado en la investigación penal vinculada al sindicato Surrbac, pueda salir del territorio nacional con fines turísticos. El joven tiene previsto viajar a la localidad de Akumal, en el Caribe mexicano, entre el 1 y el 15 de febrero de 2026.

Para acceder a este beneficio, la Justicia cordobesa le impuso una fianza real de 50 millones de pesos. Esta medida económica busca asegurar que el acusado cumpla con sus obligaciones procesales y regrese al país para continuar con el avance de la causa judicial en su contra.

La decisión, firmada por el juez Jaime Falcucci, se apoyó fundamentalmente en el principio de igualdad ante la ley. Pocos días antes de conocerse esta resolución, el mismo tribunal había permitido que Pascual Catrambone, padre de Agustín y uno de los principales referentes del gremio de recolectores, viajara a Brasil tras abonar una caución de 100 millones de pesos.

A pesar de que el fiscal general Maximiliano Hairabedian manifestó su oposición formal al pedido de la defensa, el magistrado ponderó un antecedente reciente de la Cámara Federal de Casación Penal. En ese caso previo, la máxima instancia penal del país había autorizado la salida de otro imputado en circunstancias similares, lo que sirvió de base jurídica para el permiso actual.

Condiciones y obligaciones para el Catambrone

El permiso de viaje no es incondicional y contempla una serie de requisitos para garantizar el control judicial. Además del millonario depósito, Catrambone deberá aportar información detallada sobre su vínculo con los fiadores y números de teléfono de contacto permanentes durante su estadía en el exterior.

Una vez que finalice su periodo vacacional, el acusado tiene la obligación estricta de presentarse ante la sede judicial dentro de las 48 horas posteriores a su regreso al país. Por otro lado, la resolución ordenó notificar a la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene en la causa como parte querellante, y habilitó al Registro Nacional de las Personas para la renovación del pasaporte del imputado.

El trasfondo de la causa Surrbac

Agustín Catrambone se encuentra bajo investigación en el expediente denominado Surrbac II, donde se analizan presuntas maniobras de lavado de activos. Según la instrucción del fiscal Enrique Senestrari, el joven habría participado como presunto testaferro dentro de un esquema de asociación ilícita, defraudación y usura que perjudicó a los afiliados del sindicato, la mutual y la obra social.

El entramado central de la causa tiene como principales responsables señalados al histórico líder gremial Mauricio Saillén y a Pascual Catrambone, quienes habrían encabezado las maniobras que hoy se ventilan en los tribunales federales de Córdoba.