Caso Lian Flores: la Justicia actualizó una foto del rostro del niño desaparecido en Córdoba

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba incorporó una nueva herramienta tecnológica en la búsqueda de Lian Gael Flores Soraire, el niño que desapareció hace 11 meses en el departamento Unión. Gabinetes especializados de la Policía Judicial elaboraron, mediante el uso de inteligencia artificial (IA), un retrato que proyecta cómo se vería el rostro del menor en la actualidad.

Esta técnica de progresión fisonómica fue dispuesta por el Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, tras mantener una reunión con los padres del niño, Plácida y Elías Flores, y su abogado representante, Carlos Nayi. El objetivo principal de esta medida es reactivar la búsqueda y facilitar la identificación visual del pequeño, de quien no se tiene un rastro desde principios de 2025.

Caso Lian Flores: crónica de su desaparición

Lian desapareció el 22 de febrero de 2025 en las afueras de la localidad de Ballesteros Sud. El hecho ocurrió durante una tarde de altas temperaturas en un predio donde funcionan cuatro cortaderos de ladrillos, un terreno que se encuentra rodeado por extensas hectáreas sembradas con soja y maíz.

Alerta Sofía por Lian Gael Flores Soraire, el nene desaparecido en Córdoba.

Desde el primer día, la Policía de Córdoba montó operativos de rastrillaje que resultaron infructuosos. Ante la gravedad del caso, se activó el Alerta Sofía, el sistema nacional de emergencia rápida para la búsqueda inmediata de menores en situación de alto riesgo inminente. A pesar de la movilización de recursos, las autoridades confirmaron que aún no existe una pista firme sobre su paradero.

Estado de la investigación por la desaparición de Lian Flores en Córdoba

Actualmente, la causa es investigada de manera mancomunada por la justicia federal y la provincial. Aunque el proceso se tramita bajo secreto de sumario, los investigadores señalaron que se están siguiendo distintas vías de análisis y no se ha descartado ninguna hipótesis hasta el momento.

Para incentivar la colaboración ciudadana, las autoridades nacionales y provinciales incrementaron el monto de la recompensa. Se ofrecen 30 millones de pesos para cualquier persona que aporte datos concretos y veraces que permitan localizar a Lian. Los padres del niño, quienes participan en la causa como querellantes, insisten en la importancia de difundir el nuevo rostro generado por IA para renovar el alcance de la búsqueda. Las instituciones oficiales solicitan que cualquier información relevante sea comunicada de inmediato a través de las siguientes vías de contacto: 134 (Ministerio de Seguridad de la Nación); 911 (Policía).