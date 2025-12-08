¿Cangrejos en el río Suquía?: el video que llamó la atención en Córdoba

Durante el fin de semana largo, unos vecinos que paseaban por la costanera del río Suquía se encontraron un animal y la sorpresa fue enorme. Un cangrejo rojo de río fue visto cerca de la Isla de Los Patos, en el sector norte de la ciudad. El animal apareció sobre la ciclovía y se volvió viral tras ser grabado.

Video: grabaron cangrejos en el río Suquía

No resulta extraño que este tipo de crustáceos se muestre en el sector. Los ejemplares de esta especie aparecen habitualmente después de fuertes lluvias o crecidas del cauce hídrico. El aumento del caudal del río Suquía los arrastra desde la zona serrana hacia el centro. La tormenta que azotó la capital cordobesa en las horas previas es la razón principal de que el animal fuese encontrado fuera de su hábitat.

El cangrejo rojo de río es una parte fundamental del ecosistema del Suquía. Esta especie particular habita en aguas dulces que son poco profundas, donde existe una importante presencia de vegetación acuática. Además, necesita refugios naturales para protegerse de posibles depredadores. Respecto a su alimentación, posee una dieta omnívora. Se alimenta tanto de presas de origen animal como de restos de carroña y diversas plantas.