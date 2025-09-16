Buscan familias que quieran adoptar a un niño de 10 años en Córdoba: cómo anotarse

El Registro Único de Adopción (RUA) de Córdoba lanzó una convocatoria para encontrar un entorno familiar adecuado para un niño de 10 años. Esta solicitud fue elevada por el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, y Penal Juvenil de San Francisco, con la supervisión del juez Andrés Emilio Peretti.

La iniciativa está dirigida exclusivamente a personas, parejas o familias que residan en la provincia de Córdoba, para garantizar la cercanía y el arraigo local. El propósito es ofrecer al niño la contención y estabilidad necesarias para su bienestar.

Buscan familias que quieran adoptar a un niño de 10 años

El niño se describe como una persona empática, introvertida y muy buen compañero. Exhibe una destacable capacidad de adaptación y posee una conducta positiva. Entre sus pasiones, se encuentran el ajedrez, los paseos en bicicleta y las actividades ligadas a la tecnología. Además, establece lazos constructivos tanto con sus compañeros de edad como con los adultos de su entorno.

Actualmente, el niño dispone de un certificado único de discapacidad (CUD). Recibe asistencia psicopedagógica y apoyo escolar, muestra una evolución muy favorable en su aprendizaje. Asimismo, realiza sesiones de tratamiento psicológico, lo que le permite expresar sus emociones de manera clara y efectiva. Desde el RUA, señalaron que el menor acepta los límites e integró hábitos y rutinas beneficiosas en su vida diaria.

Un fuerte deseo del niño es ser incluido en un núcleo familiar que lo respalde en su crecimiento, sin que esto implique perder el vínculo con sus hermanas. Por ello, se anhela un ambiente afectivo y estable que pueda acompañar su desarrollo académico, emocional y social.

Las personas interesadas, parejas o familias que cumplan con el requisito de residir en Córdoba, tienen la oportunidad de postularse. El procedimiento consiste en ingresar al sitio oficial del RUA, cuya dirección es rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias. Una vez allí, deberán seleccionar la convocatoria identificada con el número 07/25 y proceder a completar el formulario de inscripción.