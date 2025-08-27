Buscan a un joven de 25 años que desapareció en Córdoba: cómo colaborar

La Fiscalía de Instrucción de Segunda Nominación emitió un pedido de ayuda a la comunidad para dar con el paradero de Enzo Guatanes, un joven de 25 años que fue visto por última vez el 26 de agosto en el Hospital José Ceballos de Bell Ville.

Buscan a un joven de 25 años que desapareció en Córdoba

Enzo tiene 25 años y padece un trastorno mental. Mide alrededor de 1.65 metros de altura. Su contextura física es normal, posee tez trigueña, cabello corto de color negro y ojos color marrón. No tiene tatuajes, piercings o marcas particulares.

La última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue el martes 26 de agosto. En ese momento, se encontraba internado en la sala 6 del Hospital José Ceballos de la ciudad de Bell Ville. Al momento de su desaparición, vestía una remera negra de mangas largas, un pantalón jean negro y zapatillas también de color negro.

Toda persona que tenga datos sobre su paradero, puede dirigirse a la sede judicial o policial más cercana para brindar su testimonio.