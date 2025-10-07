Un motochorro le saqueó a una monja en la ciudad de Córdoba, que fue escenario de un nuevo brutal robo. Según las imágenes que trascendieron este martes 7 de octubre, el ladrón la dejó inconsciente en la calle, donde fue atendida por vecinos y vecinas.

Brutal robo a una monja en Córdoba: un motochorro la dejó inconsciente en la calle

El hecho se produjo durante la tarde del lunes 6 de octubre en el barrio Las Palmas de la Capital, según comunicó El Doce. La señora caminaba por la zona antes de las 16 y esperaba para un turno médico.

En ese intervalo, el sujeto que se conducía en motocicleta irrumpió, tomó la bolsa e hizo que la señora cayera de frente al suelo. Una cámara de seguridad captó el momento exacto del hurto y la violencia del delincuente.

Un grupo de ciudadanos radicados allí escuchó el ruido de la motocicleta, salió y se topó con la víctima tendida en el suelo. Más tarde, una ambulancia llegó y la trasladó a un hospital, donde recibió la asistencia pertinente.