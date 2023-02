Bronca y “sensaciones negativas” de Farré; y lo que viene para Belgrano

“Como toda derrota, lo dije el otro día, da bronca, impotencia, es una sensación negativa. Analizando el partido, nos vemos condicionado por la expulsión ante un rival que tiene buen trato de pelota. Cuando uno pensaba en cerrarlo con un empate, nos encontramos con el gol de ellos que obviamente nos desvirtúa más el partido”. Las conclusiones de Guillermo Farré por la caída de Belgrano, 2 a 0 ante Tigre, por Liga Profesional.

“Un Argentinos Juniors, un Tigre, tienen jugadores que manejan muy bien la pelota. Te ves perjudicado y condicionado (al tener un jugador menos). Trato de no hablar, me quedo callado, analizo. Pero cuando recibo que el equipo anduvo mal, que nos falta volumen de juego, que nos falta profundidad… Yo te digo, me gustaría que juguemos 11 contra 11, que les expulsen jugadores a los otros…. Hicimos el mayor esfuerzo, no pudimos mantener la valla en cero, se perdió… Se analizará y veremos cómo se corrige a futuro”, se explayó el DT Celeste.

Sobre un posible cambio de esquema, dejando de lado la línea de cinco en defensa, expresó: “Por momentos teníamos pensado hacer un cambio de sistema, para dar alguna solución. Al verte condicionado en el primer tiempo y empezar el segundo tiempo con un jugador menos, se torna complicado. Quedamos desprotegidos en defensa, ellos tienen muchos jugadores en ofensiva. La línea de cinco me permite sostener el ataque rival y no quedar con tanto espacio. Siempre pienso en poder cambiar, pero hoy se tornó complicado esa posibilidad”.

VICENTINI Y EL “ONCE CONTRA ONCE ERA OTRA COSA”

La expulsión de Nahuel Losada le abrió a Manuel Vicentini una chance largamente esperada en el arco de Belgrano. La primera que tocó fue un tiro libre bestial de Facundo Colidio que logró desviar por sobre el travesaño. Y después sufrió la efectividad de Mateo Retegui, el goleador de la Liga Profesional.

Belgrano recibió a Tigre en el estadio Kempes, por la quinta fecha del torneo. (Facundo Luque La Voz) Foto: Facundo Luque

“La expulsión es un factor que influye mucho en un partido, encima todo un tiempo entero nos tocó hacerlo. En el 11 contra 11 hubiera sido más parejo. Nos cerramos bien, hicimos un bloque bajo. Un centro al área abrió el partido y se nos hizo muy cuesta arriba”, asumió Vicentini ante los micrófonos de TNT Sports.

“Somos un equipo muy combativo. No éramos los mejores en las tres primeras fechas ni somos los peores ahora. Le vamos a dar lucha a todos. Arrancamos de muy buena manera. Que estos dos partidos no confundan, las cosas se venían haciendo bien. Es una adversidad grande jugar tanto tiempo con uno menos”, agregó el arquero, a quien le llegó el turno de ser titular ante Arsenal.

EN SARANDÍ, EL 6 DE MARZO

Belgrano visitará a Arsenal de Sarandí el lunes 6 de marzo, a las 17, por la sexta fecha de la Liga Profesional. No estará Nahuel Losada, roja directa por último recurso, pero sí puede volver Alejandro Rébola, quien ya purgó la fecha de suspensión tras ser expulsado contra Argentinos. Y evaluarán a Bruno Zapelli, quien dejó el campo por una molestia muscular.