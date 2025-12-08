Bombazo: tras 13 años, Deam Theater regresará a Córdoba con un show explosivo

En un anuncio que sacudió a los fanáticos del metal progresivo, Dream Theater confirmó su regreso a Córdoba con un show que promete ser histórico. La cita será el 26 de abril en Plaza de la Música, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad y espacio habitual de los grandes desembarcos internacionales.

Tras su exitosa gira norteamericana en el 2025 por el 40º aniversario de la banda y con entradas agotadas, la banda regresará al país para celebrar el lanzamiento del 16º álbum de estudio de la banda, Parasomnia, que encabezó las listas de éxitos.

Deam Theater regresará a Córdoba: lo que hay que saber

La banda llega nuevamente a Argentina en un contexto de celebración y reencuentro con su público, tras años de espera y expectativa de su público cordobés. La precisión técnica, la potencia instrumental y el virtuosismo que los distingue vuelven a escena en un formato que anticipa una noche inolvidable para audiencias especializadas y seguidores fieles.

Dream Theater se presentará en Plaza de la Música.

La venta de tickets se realizará durante los próximos días. El martes 9 de diciembre desde las 10, habrá una preventa exclusiva para clientes de Naranja X, con el beneficio de tres cuotas sin interés. En tanto, la venta general quedará habilitada el viernes 12 de diciembre a la misma hora. Las entradas estarán disponibles a través de Edén Entradas, el sistema oficial para Córdoba, con el respaldo de Plaza de la Música como productor y sede.

Cómo es Parasomnia, el nuevo álbum de Dream Theater

Se trata de un álbum que tardó 15 años en prepararse. Dream Theater lanzó su decimosexto álbum de estudio, Parasomnia, en febrero de 2025. Desde la canción de apertura “In The Arms Of Morpheus” hasta el cierre “The Shadow Man Incident”, Dream Theater regresó con una colección de canciones que mostró porque la banda ganó un público fiel durante cuatro décadas. Con 71 minutos de duración, Parasomnia debutó en el número 1 de las listas Billboard Top Hard Rock Albums, Hard Music Albums y Current Rock Albums, vendiendo más de 18.000 unidades combinadas en la primera semana.

Parasomnia es un término para trastornos disruptivos relacionados con el sueño, incluyendo sonambulismo, parálisis del sueño y terrores nocturnos. El álbum fue producido por Petrucci, diseñado por James “Jimmy T” Meslin y mezclado por Andy Sneap. Hugh Syme regresa una vez más para aportar su visión creativa a la portada.