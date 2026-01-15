Bicis acuáticas en Córdoba: una nueva propuesta de recreación y turismo aventura en las sierras

La provincia de Córdoba diversifica su oferta recreativa con la incorporación de bicicletas acuáticas, una actividad diseñada para quienes buscan combinar el deporte con el entorno natural. Esta propuesta se suma a las opciones de turismo aventura en un punto estratégico, facilitando el acceso desde los principales centros turísticos de la región.

Bicis acuáticas en Córdoba, una experiencia innovadora en el agua

La llegada de las bicis acuáticas representa una novedosa experiencia recreativa para el público local y los turistas que visitan la provincia. Esta actividad se presenta como una alternativa original que permite el contacto directo con la naturaleza mientras se realiza un ejercicio físico moderado sobre el agua.

La propuesta es impulsada por la organización Córdoba Adventure, que busca posicionar esta modalidad como una de las opciones más atractivas de la temporada. Uno de los puntos clave de esta actividad es su localización, ya que se desarrolla en un entorno natural privilegiado dentro de la provincia.

Cómo es la nueva propuesta en Córdoba que combina deporte y naturaleza. (Foto: Gentileza)

El sitio de operación se encuentra ubicado a una hora de distancia de Villa Carlos Paz y a solo 30 minutos de Villa General Belgrano, lo que facilita la llegada de visitantes desde distintos valles. Debido a esta cercanía con importantes nodos turísticos, la experiencia se consolida como una escapada ideal tanto para pasar el día como para complementar un itinerario de fin de semana.

Cuáles son los precios para andar en bicicletas acuáticas

Para quienes deseen probar las bicis acuáticas, estos son los precios: 15.000 pesos la media hora y 30.000 pesos la hora. Asimismo, se puede realizar en grupo de tres a seis personas, cuyo valor es 11.500 pesos por persona durante una hora; en el caso de dos horas, el valor asciende a 17.500 pesos.

Además, el espacio ofrece una amplia gama de servicios para disfrutar. Entre las opciones disponibles se destacan los tours en lancha, el uso de kayaks y diversas modalidades de remo de pie, como el stand up paddle (SUP) y el big SUP.

Video: cómo son las bicis acuáticas en Córdoba