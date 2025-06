Belgrano: un defensor que busca como refuerzo no viaja con Boca al Mundial de Clubes

Desde antes que finalizara el Apertura de la Liga, se sabe que Belgrano se reforzará en la defensa, y que la zaga central es la prioridad. Y el primer nombre que sonó con consistencia fue el de Cristian Lema, sin lugar en Boca.

De hecho, el marcador central de 35 años no integra el plantel Xeneize que este domingo viaja a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes. Al igual que Esteban Rolón, otro ex Belgrano, quien entrena aparte y podría quedar libre a fines de 2025.

Esto podría allanar el camino para un regreso a Belgrano, donde se enfriaron las gestiones por el alto salario de Lema en Boca, con contrato hasta diciembre. Esta situación cambiaría la postura del defensor, que esperaba saber si Miguel Russo lo tendría en cuenta o no. Y el nuevo DT decidió no tenerlo en cuenta, sobre todo con la llegada de Marco Pellegrino, ex Huracán, como refuerzo y a cambio de 3.5 millones de euros.

Una posiblidad es la negociación con Boca, para que el club de La Ribera afronte una parte del pago del sueldo de Lema en los seis meses que le quedan de contrato.

LAS ALTERNATIVAS PARA LA DEFENSA DE BELGRANO

Otro zaguero que parecía cerca de Belgrano es Ezequiel Muñoz, que alternó como titular en Lanús, donde a fin de año finaliza su contrato.

Ricardo Zielinski lo dirigió en el Granate y avanzaron en las negociaciones. Se esperaba incluso confirmaciones para la semana que terminó, pero todavía no hay definición. En principio, porque el DT Mauricio Pellegrino lo quiere en el plantel.

Guillermo Fechenbach, su representante, declaró: "Desde el escenario que el técnico lo conoce, puede ser una linda oportunidad. Hay que ver cuál es la decisión de Lanús. Hubo contactos muy preliminares".

EL ARQUERO PARA COMPETIR

Con Manuel Vicentín como titular, Belgrano va por otro arquero para competir por el puesto, y apuntaron a Alexis Arias, de Cerro Porteño de Paraguay y ex Gimnasia de La Plata y Argentinos Juniors, entre otros. Otra opción sería Thiago Cardozo, de Unión de Santa Fe.

Alexis Arias, ex Gimnasia de La Plata con Diego Maradona como DT, interesa en Belgrano. (eldia.com)

En cuanto a Ignacio Chicco, quien sigue entrenando con el plantel Celeste, la idea es que busque club. Maneja ofrecimeintos, incluso del clubes del exterior, y sin embargo ninguno mejor en lo económico respecto de lo que gana en Belgrano.