Bebé en camino: la “Agrobarbie” cordobesa espera su primera hija y contó cómo vive este momento

Florencia Arroyo es conocida como la “agrobarbie” cordobesa. La influencer, oriunda de Santiago Temple, combina su trabajo en el campo con el modelaje y la moda. Sin embargo, ahora, está en la recta final de su embarazo y muestra a sus seguidores cómo será el recibimiento a la “agrobaby”.

La gaucha cordobesa muestra a diario su actividad agropecuaria y es furor por salirse de los estereotipos del sector. En diciembre, contó a sus seguidores que está esperando a su primera hija, Donatella, que nacerá entre los meses de abril o mayo.

La influencer cordobesa espera a Donatella, a quien ya llamó "agrobaby". Foto: Instagram

A la espera de la pequeña “Agrobaby”

“Se viene la agrobaby Donatella, se nos explota el corazón de alegría esperándola con Franco Carrara. Gracias por hacerme tan feliz”, escribió Florencia en el primer video donde contaba a sus seguidores la gran noticia.

Posteriormente, fue contando a sus seguidores todos los productos que compraba para la bebé e incluso, el por qué del nombre de su hijita. “A mí, para varón me gustaba Donato, y un día dije ‘que lindo que quedaría Donatella’, entonces le dije a Franco y me dijo ‘si, me encanta’”, expresó.

En sus redes, la joven contó que recibió cientos de presentes para su futura hija, luego del anuncio. “Vamos a abrir estas cajas llenas de regalitos”, dijo en uno de sus videos y mostró una serie de productos que le mandó una de las marcas.

Este martes, la joven se realiza una de sus últimas ecografías y prometió mostrar por primera vez a la pequeña Donatella.