Aumento de la ITV en Córdoba: desde enero regirá una suba en todas las categorías

Desde el comienzo del nuevo año, los conductores que circulen por la ciudad de Córdoba deberán afrontar un nuevo aumento en el costo de la Inspección Técnica Vehicular (ITV), un trámite obligatorio para poder circular legalmente. En esta oportunidad, será del 18 por ciento.

La actualización tarifaria fue autorizada por la Municipalidad de Córdoba y representa una suba del 18 por ciento respecto de los valores vigentes hasta diciembre. Se trata del segundo ajuste aplicado en menos de seis meses: el anterior había sido en julio, cuando las tarifas se incrementaron un 21 por ciento.

Aumento de la ITV en Córdoba: los motivos

Según se informó oficialmente, el nuevo esquema tarifario responde a un pedido formal de la empresa V.T.V. Córdoba S.A., concesionaria del servicio en la capital provincial. La firma argumentó un fuerte incremento de los costos necesarios para mantener la operatividad de las plantas de inspección.

De acuerdo con la documentación presentada ante el municipio, los gastos operativos aumentaron un 44,37 por ciento interanual. En ese contexto, la actualización busca garantizar la continuidad del servicio y su funcionamiento bajo estándares de eficiencia y seguridad.

Cuánto costará la ITV desde enero en Córdoba

Con la aplicación del aumento del 18 por ciento, las tarifas quedan establecidas de la siguiente manera:

Autos particulares : 46.606 pesos

Motos hasta 175 cc: 16.478 pesos

Motos mayores a 175 cc: 24.845 pesos

Taxis y remises : 53.406 pesos

Camionetas : 67.701 pesos

Ambulancias: 67.071 pesos

En el caso del transporte de mayor porte, los nuevos valores son:

Microómnibus y transporte escolar menor : 79.512 pesos

Ómnibus : 85.079 pesos

Camiones : 93.143 pesos

Trolebuses: 96.295 pesos

El esquema se completa con los remolques, cuyos valores oscilan entre 34.165 y 50.953 pesos según el peso, y las casas rodantes, que mantienen una tarifa de 34.165.