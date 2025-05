Atropelló al ladrón que le robó su motocicleta en Córdoba: “Le choqué...”

Ante la incesante ola de inseguridad a lo largo y ancho de la provincia, un vecino protagonizó un inesperado hecho que terminó con una drástica decisión: atropelló al ladrón que le robó su motocicleta en Córdoba para recuperarla.

Se trata de Facundo, oriundo de la localidad de Saldán, que sufrió el hurto de su Yamaha YBR durante la tarde del martes 27 de mayo. “Puse la pava para unos mates y, con la ventana abierta, siempre pispeando la moto, me di cuenta de que no estaba más. No estaba por ningún lado”, rememoró, en diálogo con Cadena 3.

El joven estaba en su casa de Saldán cuando sufrió el robo de su moto.

A pesar de haber radicado la denuncia en la Policía, el sujeto la buscó durante varios días en las calles y las redes sociales. Finalmente, encontró una pista en La Calera y fue a inspeccionar.

“Reconozco tu moto porque tiene detalles que los que te conocemos sabemos. Hace nueve años que la tenés”, le dijo un amigo que había visto la Yamaha. Decidido, Facundo volvió a La Calera, específicamente al barrio Rumi Huasi, y confirmó que era la suya.

Allí, en un momento de tensión, Facundo divisó su Yamaha YBR. “Me acerqué, vi la moto de costado con los detalles que tenía y confirmé que era la mía”, relató a Cadena 3.

Cuando la persona que tenía su motocicleta intentó escapar, tomó la fuerte decisión y lo atropelló. “Le choqué la parte trasera con mi camioneta. El tipo se cayó, me bajé, di la vuelta, pero ya no estaba. Se fue corriendo como un rayo", recordó.

Facundo tomó la moto, dio aviso a la Policía y se quedó a pesar de las posibles represalias de los vecinos de la zona. “No estaba cómodo ahí, tenía miedo de que el sujeto volviera con más personas”, explicó.

Ahora, Facundo inició todo el proceso burocrático para poder recuperar su motocicleta. “No tiene patente, pero los números del cuadro y del motor no estaban adulterados, así que me la devolvieron. Ahora es momento de levantarla desde cero. Estamos en proceso”, cerró.