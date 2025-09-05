Asesinaron a un joven de un disparo en el ojo en Córdoba: lo que se sabe

La Policía de la provincia de Córdoba detuvo a dos personas mayores de edad, quienes fueron acusadas de haber asesinado a un joven de un disparo en el ojo. El crimen ocurrió durante la tarde del miércoles 3 y la investigación avanza a paso firme.

Asesinaron a un joven de un disparo en el ojo en Córdoba

Las autoridades comunicaron que Michael Villarreal estaba tomando alcohol sentado en la vereda. En ese contexto, un sujeto irrumpió en barrio Residencial Santa Rosa y le dio el disparo fatal.

Barrio Residencial Santa Rosa, Córdoba, donde mataron a un joven de un balazo en la cabeza. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Según publicó La Voz, un grupo de testigos deslizó que el sujeto asesinado habría tenido recurrentes conflictos con otras personas. Además, contaba con antecedentes por robo y violencia. “Su muerte estaría vinculada a la reacción desmedida de un vecino que fue molestado esta vez, pero que ya venía enojado desde antes”, expresó una fuente al medio mencionado.

Córdoba: hay dos detenidos por el joven asesinado de un disparo en el ojo

En las últimas horas, personal policial realizó diversos allanamientos a lo largo de la ciudad. departamento de Homicidios detuvo a dos hombres, junto al secuestro de dos vehículos, prendas de vestir y teléfonos celulares.

Los implicados fueron imputados por supuestos autores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y partícipe necesario del mismo, respectivamente. Ambos se encuentran a disposición de la fiscalía de instrucción del Distrito dos, Turno cuatro, a cargo de Víctor Chiapero.