Aprobaron la regulación de las aplicaciones de transporte en Córdoba con un cambio

El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves 14 de agosto el proyecto de ordenanza para regular el funcionamiento de las aplicaciones de transporte, como Uber, DiDi y Cabify. Esto ocurrió luego de que se produjera un cambio en el escrito inicial.

Aprobaron la regulación de las aplicaciones de transporte en Córdoba

Todo el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba y bloques opositores consiguieron los 28 votos que le dieron la continuidad a la iniciativa. Tres concejales se abstuvieron a la votación y por ello se destrabó la situación.

Esto se produjo gracias a la edición del artículo 9, que establecía un límite de 3.998 vehículos autorizados. La cifra respondía al censo de 2022, que establecía un móvil cada 375 habitantes.

La versión final del texto es congruente en gran parte con la inicial respecto a los requisitos para los conductores. La modificación que permitió la aprobación ya no cuenta con el tope y el Departamento Ejecutivo municipal lo establecerá mediante reglamento.