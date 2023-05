Andrés Fassi: “Habrá público visitante contra River y Talleres no especula con el precio de las entradas”

“Talleres no especula con el precio de las entradas porque River venga bien. No vamos a especular con eso y ponerlas a 20 mil pesos. Será el mismo precio que tuvieron contra Boca. Talleres no saca ventajas de ningún tipo”. Con la firma de Andrés Fassi, presidente Albiazul, de cara a lo que será el cruce con el Millonario, puntero de la Liga Profesional, el domingo 14 de mayo a las 21.30 en el Kempes.

Andrés Fassi dándole una remera de Pachuca a Carlos. (Gentileza Andrés Fassi) Foto: Gentileza de Andrés Fa

“Se mantendrá la venta por la misma ticketera. Entendemos las dificultades que tiene la gente para pagar una entrada por el difícil momento económico que pasa el país”, añadió en una entrevista con Tercer Tiempo, por Radio Pulxo.

Andrés Fassi anticipó los precios de las entradas para los hinchas de River, en la visita a Talleres. Foto: Twitter O @TercerTiempo3

Contra Boca, por la tercera fecha del torneo a mediados de febrero pasado, las entradas para la popular Artime costaron 10.500 pesos para mayores, más el service charge y 8.500 pesos para menores más el cargo por servicio.

Cuando River visitó a Belgrano, por la segunda fecha de la Liga, sus hinchas debieron pagar casi 15 mil pesos para ir a la cabecera Willington.

FASSI Y LO QUE VIENE PARA TALLERES, CON CLÁSICO CORDOBÉS

“Tenemos la mira puesta sólo en el partido con Racing este lunes en Avellaneda. Y no miramos más allá, aún sabiendo lo importante que serán los partidos con River y Belgrano”, aseguró Fassi.

Andrés Fassi y el club que comprarían en España. ¿El Burgos? La vinculación con Talleres. Foto: Twitter O @TercerTiempo3

Y sobre el clásico cordobés, que se disputará en el Gigante de Alberdi el domingo 21 de mayo a las 15.30, expresó: “Felicito a Belgrano por la enorme campaña que está haciendo. Decidieron jugar el clásico en su cancha y seguramente será una fiesta”.

LA POSIBLE SALIDA DE DIEGO VALOYES DE TALLERES

Andrés Fassi sigue apostando por Diego Valoyes. “Es el mejor extremo del fútbol argentino, por encima de Sebastián Villa (Boca)”, afirmó. “El mercado dirá cuánto vale, está en la antesala de salir y hay varios clubes interesados”, agregó.

Martín Llaryora recorrió las instalaciones de Talleres junto al presidente Andrés Fassi.

Y puntualizó: “Valoyes ya tiene que salir. Son muchos los años en los que lo hemos retenido. A veces parece que cuando se va a un jugador se cae el mundo en Talleres. Y no es así, porque vienen otros. Ese es el mecanismo de visión. Que se queden tranquilos los hinchas porque cuando se va uno ya tenemos pensado el reemplazante”.