“Anahí Bulnes está viva, esto es una bomba de humo”: la teoría conspirativa de la expareja de la docente

A más de un mes de la desaparición de Anahí Bulnes en pleno centro de la ciudad de Córdoba, este viernes habló una de sus exparejas, quien reveló una teoría conspirativa en contra de la familia de la docente. Marcos Ripoll, padre de las dos hijas mayores de la mujer, aseguró que “todo es una bomba de humo”.

“Yo conozco a esta familia, nunca me quiso y nunca quiso que yo vea a mis hijas. Desde que Anahí desapareció hace un mes, yo no pude ver más a mis hijas. Ya hice denuncias por impedimento de contacto”, comenzó relatando el hombre en diálogo con El Show del Lagarto. “Ayer me acerqué a la marcha y mi hija me dijo que tenga cuidado porque el abuelo me quiere involucrar a mí. También me dijo que lo de Néstor Senestrari (la expareja de Anahí que fue inculpado por el padre de la presunta víctima) es una bomba de humo, una puesta en escena”, aseveró.

En este sentido, el sujeto acusó que “la familia de Anahí es la verdadera responsable”, porque “ellos contrataron a este tipo que está detenido ahora (por Santiago Alberto Campos Matos)”. “Su carta final para perjudicarme es hacer un arreglo con el sujeto detenido para que cuando declare me culpe a mí de lo que está pasando”, contó Ripoll, quien aseguró conocer a Anahí desde los 18 años.

“Estoy seguro de que Anahí está viva y la familia está detrás de ella”, disparó. Y sentenció: “Todo esto se armó para que yo no vea a mis hijas”.

La expareja de Anahí Bulnes aseguró que su padre intentó matarlo

Más adelante, Marcos Ripoll recordó que cuando tenía 18 años, el padre de Anahí Bulnes lo intentó matar. “Llevo dos disparos en el cuerpo porque Carlos Bulnes me intentó asesinar. Se hartó de hacerme denuncias faltas para hacerme meter preso y alejarme de su hija, lo mismo que desde que nacieron mis hijas”, explicó. “¿Por qué nombra a Néstor y no a mí directamente? Para no mostrar un ensañamiento conmigo por si este tipo que está preso diga que yo lo mandé a hacer tal cosa. Yo no dispongo de dinero ni para poner un abogado en la causa”, enfatizó.

El supuesto paradero de Anahí Bulnes

Al ser consultado sobre el paradero de la docente desaparecida el 5 de diciembre, el hombre aseguró que “Anahí también formaría parte del trato con sus padres y el sujeto que está detenido, a quien lo habrían contratado porque la familia tiene plata”. “Anahí debe estar en algún lado escondida esperando que se den las camas que me están armando”, remarcó.