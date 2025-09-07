Allanamiento en Córdoba: una granja exhibía desde carpinchos hasta tortugas acuáticas

La Policía Ambiental de Córdoba, una división del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, llevó a cabo un allanamiento en una granja emplazada en una zona rural de Villa María durante la tarde del sábado. El establecimiento operaba de manera ilegal para mantener y exhibir fauna silvestre.

Allanaron una granja que exhibía desde carpinchos hasta tortugas acuáticas

El procedimiento, ejecutado por la autoridad ambiental, se inició tras constatar que el lugar carecía de cualquier permiso requerido. Adrián Rinaudo, secretario de la Policía Ambiental, explicó que la granja no poseía habilitación para tener y exponer ejemplares que no son domésticos.

Animales rescatados en Córdoba. (Gentileza)

Dentro del predio, los agentes identificaron y rescataron un carpincho, 12 tortugas, distribuidas en cuatro acuáticas y ocho terrestres. El operativo también permitió el salvataje de dos pecaríes y un jabalí, animales que requieren condiciones específicas para su bienestar. Finalmente, tres loros habladores completaban el grupo de fauna rescatada. La tenencia ilegal de estas especies representa un riesgo tanto para su conservación como para la seguridad pública y el equilibrio ecológico.

Posteriormente al rescate, todos los ejemplares fueron llevados al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Tatú Carreta. Allí, un equipo de profesionales evalúa su estado de salud, ofreciendo los tratamientos necesarios. El objetivo fundamental de esta etapa es determinar la viabilidad de su reintroducción en sus ambientes naturales.