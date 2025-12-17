Alerta por estafas en la venta de entradas para el parque acuático más grande de Córdoba

A raíz del furor por la preventa de entradas para conocer el parque acuático más grande de Argentina, la empresa tuvo que advertir sobre la presencia de estafas y ofertas falsas. Se trata de Infinito Water Park, que abrirá sus puertas el próximo 3 de enero en la ciudad de Córdoba.

Infinito Water Park: alerta por estafas en la venta de entradas

La empresa detectó supuestas comercializaciones de acceso al parque a través de WhatsApp y otras vías no autorizadas. Por eso, aclaró que el sitio Paseshow es el único medio legítimo para adquirir las entradas. El complejo no realiza ventas mediante mensajes privados, redes sociales ni cualquier otro medio informal de comunicación.

"Se recomienda además no realizar pagos, transferencias ni compartir datos personales ante ofrecimientos por fuera del sitio autorizado y denunciar perfiles o mensajes sospechosos“, enfatizó la firma. Asimismo, recordó que a través del sitio existe la posibilidad de abonar en 9 cuotas sin interés.

Cuánto cuestan las entradas para el parque acuático

El horario de funcionamiento del complejo será de 9.30 a 19 todos los días. El precio de las entradas variará según las comodidades que se elijan. Estos son los valores de la preventa, sin cargos por servicios:

Infinito Aqua: incluye flotadores, reposeras y sombres de uso libre, sujeto a disponibilidad.

Lunes a jueves Menores de 2 a 6: 59.000 pesos Adultos: 71.999 pesos

Viernes a domingos Menores: 79.000 pesos Adultos: 99.000 pesos



Infinito Aqua Plus: incluye flotador, reposera y sombrilla sujeto a disponibilidad, estacionamiento, seguro de lluvia y combo de hamburguesa con papas fritas.

Lunes a jueves Menores: 79.000 pesos Adultos: 99.000 pesos

Viernes a domingos Menores: 89.000 pesos Adultos: 115.000 pesos



Falta poco para la apertura del parque acuático más grande del país. (Foto: Prensa)

Los menores de 4 años ingresan gratis, mientras hasta los 12 años tienen un 20 por ciento de descuento sobre el valor de la entrada de adulto. “Con la compra de tu preventa, ya sos parte del programa ”infinito verano“. Disfrutá de descuentos en tu próxima visita al parque y beneficios exclusivos", dijo la empresa.