Alerta en Córdoba: detuvieron a un joven de 19 años acusado de grooming

La Fiscalía de Instrucción Multifuero de La Carlota, bajo la dirección de Romina Wisnivetzky, ordenó la captura de un joven de 19 años, residente en la misma localidad. Se encuentra acusado de establecer contacto con niñas y adolescentes a través de redes sociales con propósitos sexuales, lo cual se conoce como grooming. Además, afronta cargos por proferir amenazas calificadas y ejercer coacción de manera reiterada.

Detuvieron a un joven de 19 años por grooming en Córdoba

Los hechos investigados habrían ocurrido entre el 1 y el 21 de marzo de este año. La Brigada Civil de Investigaciones, dependiente de la Departamental Juárez Celman, fue la encargada de efectuar la detención del implicado. El proceso judicial se inició a partir de diversas denuncias recibidas en la Unidad Judicial del Municipio de La Carlota, lo que permitió recabar elementos probatorios suficientes para disponer la aprehensión.

Respecto a las personas afectadas, se identificaron hasta el momento seis mujeres, de las cuales dos son menores de edad. En tanto, el acusado fue trasladado al Complejo Penitenciario N° 6, y cuenta con un defensor oficial desde el momento de su detención. Se espera que preste declaración ante la fiscal Wisnivetzky.