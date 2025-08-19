“Es un violador serial”: un chofer de aplicaciones fue acusado de abuso en Córdoba

Un exchofer de aplicaciones está detenido en Bouwer acusado de reiterados abusos sexuales contra tres adolescentes de su círculo familiar íntimo en Córdoba. La querella lo califica de “violador serial”, y la Justicia investiga posibles nuevas víctimas. El caso, con presuntos hechos a lo largo de una década, se encamina a juicio.

El hombre, identificado como M., residía en el sudeste de Córdoba y trabajaba como chofer de aplicaciones hasta su detención el 1 de marzo. Desde entonces, permanece en prisión preventiva en la cárcel de Bouwer, enfrentando tres graves imputaciones. El fiscal Juan Ávila Echenique investiga delitos contra la integridad sexual.

Córdoba: acusan a un chofer de aplicaciones de abuso sexual

Las denunciantes son tres jóvenes menores de edad, de su círculo familiar íntimo. Los ataques habrían ocurrido entre 2013 y 2025, con víctimas de 7 a 14 años. La abogada Fernanda Alaniz, que representa a las denunciantes, lo describió como un “violador serial” en diálogo con La Voz.

Las imputaciones contra M. se acumulan en concurso real. Incluyen abuso sexual continuado calificado por grave daño en la salud mental de la víctima, por la guarda, el aprovechamiento de la convivencia con menores de 18 años, y el vínculo familiar. También se le imputa promoción a la corrupción de menores agravada.

La causa se inició cuando una joven de 14 años rompió el silencio, revelando abusos a la esposa del acusado. Demoró su confesión por miedo a que el agresor atacara a otro familiar. Esta revelación impulsó una reunión familiar donde otras dos jóvenes lo denunciaron desde los siete años. Fuentes indican que el acusado manipulaba emociones de las víctimas para silenciarlas, patrón común en estos abusos.

Las pericias psicológicas a las denunciantes resultaron “estremecedoras”. Una presenta daños irreversibles en su salud mental, con tendencia suicida, y otra perdió la capacidad de hablar por el trauma. Padecen cuadros de depresión profunda y trastornos derivados del abuso prolongado. Las denunciantes lo describen como un “depredador sexual”, e instan a otras posibles afectadas a presentarse ante la Justicia.

Durante su indagatoria, M. negó los hechos, pero el Juzgado de Control y Faltas n.º 3 ratificó su prisión preventiva por la contundencia de relatos y pericias. La investigación en etapa final, podría ser elevada a juicio pronto.