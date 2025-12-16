Abrieron las piletas municipales en Córdoba: cuánto cuesta la entrada

En un acto en el natatorio del Parque Sarmiento, en la ciudad de Córdoba, el intendente Daniel Passerini habilitó la temporada de piletas en la Capital. La inauguración contó con la participación de niños y jóvenes de distintos polideportivos sociales, quienes pudieron ser los primeros en disfrutar del lugar.

Desde el sábado 13 de diciembre, los cordobeses ya pueden concurrir a todas los natatorios de los polideportivos. Los espacios funcionan con su programación habitual: pileta libre junto a una gran variedad de actividades recreativas para niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

El valor del día de pileta va desde los 2.000 pesos para menores de 12 años y de 2.500 pesos para mayores de 12 años, y varía según la actividad en cada espacio deportivo. En el caso de la pileta del Camping General San Martín el valor por persona será de 8.000 pesos por día. Las personas con discapacidad y adultos mayores de 60 no pagan en ninguno de los establecimientos, presentando DNI o certificado.

Una de las piletas más elegidas es la del Parque Sarmiento. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Por su parte, las escuelas de verano tienen un valor de 14.500 pesos por ciclo quincenal. Aquellas personas que no pudieran abonar el valor del día de pileta, podrán solicitar el ingreso gratuito mediante un trámite en la Subsecretaría de Deportes y Recreación ubicada en calle Roma 155 o presentarse un día antes en el lugar al que deseen ingresar de manera gratuita.

Cuáles son los requisitos para ingresar en las piletas municipales

El municipio establece ciertos requisitos para poder disfrutar de sus piletas:

Revisación médica para pileta

Abono establecido

Escuelas de verano

Fotocopia del CUS (Certificado Único de Salud) vigente

Fotocopia del DNI

Declaración jurada

En las piletas, ofrecen actividades para todas las edades.

Actividades de verano para personas mayores:

ECG (menores de 50 años)

Ergometría (mayores de 50 años)

Ficha medica expedida por el polideportivo completa y firmada por su médico de cabecera

Chequeo médico en el polideportivo y revisación médica para pileta

Fotocopia de DNI

Actividades de verano para personas con discapacidad:

Certificado único de discapacidad

Fotocopia de DNI

Ficha medica expedida por el polideportivo completa y firmada por su médico de cabecera, acompañado de ECG (menores de 50 años), ergometría (mayores de 50 años)

Chequeo médico en el Polideportivo y revisación médica para pileta.

Direcciones y horarios de todas las piletas municipales de Córdoba

Pileta Municipal Parque Sarmiento (Amado Roldán s/n)

Pileta libre: martes a viernes de 14 a 20; sábados, domingos y feriados de 10 a 20.

Actividades para personas con discapacidad (mayores de 12 años): martes a viernes de 10 a 12.

Actividades acuáticas para niños con autismo: martes a viernes de 10 a 12.

Polideportivo Municipal Parque Los Algarrobos (Cajamarca esquina Georgia)

Escuela de verano (6 a 12 años): martes a viernes de 9 a 12.

Personas mayores y personas con discapacidad: martes a viernes de 9 a 12.

Pileta libre: martes a viernes de 14 a 20; sábados, domingos y feriados de 10 a 20.

Polideportivo Municipal Corral de Palos (Ernesto Guastoni 3456)

Escuela de verano (6 a 12 años): martes a viernes de 9 a 12.

Personas mayores: martes a viernes de 9 a 12.

Pileta libre: martes a viernes de 14 a 20; sábados, domingos y feriados de 10 a 20.

Polideportivo Municipal Ruta 19 (Ruta 19 km 1 1/2)

Escuela de verano (6 a 12 años): martes a viernes de 9 a 12.

Personas mayores: martes a viernes de 9 a 20.

Pileta libre: lunes a viernes de 14 a 20; sábados, domingos y feriados de 10 a 20.

Club Municipalidad de Córdoba (solo socios) (Nicolás Avellaneda 2751)

Escuela de verano (4 a 12 años): martes a viernes de 9 a 12.

Personas mayores: martes a viernes de 9 a 12.

Escuela de natación: lunes a viernes de 14 a 15; jóvenes y adultos, de 15 a 18. Niños y adolescentes de 19 a 20.

Pileta libre: lunes a viernes de 14 a 21; sábados, domingos y feriados, de 10 a 12.

Polideportivo Municipal General Bustos (Belindo Soaje 616)

Personas mayores: martes a viernes de 9 a 12.

Personas con discapacidad visual: miércoles y viernes, de 9 a 12.

Adultos con discapacidad: martes y jueves de 9 a 12.

Polideportivo Municipal General Paz (Roma 155)

Personas mayores: martes a viernes de 9 a 12.

Niños y jóvenes con discapacidad (mayores de 12 años): miércoles y viernes de 9 a 12.

Personas con movilidad reducida: martes y jueves de 9 a 11.

Niños con discapacidad (8 a 12 años): martes y jueves de 10 a 12.

Pileta libre: martes a viernes de 14 a 20; sábados, domingos y feriados, de 10 a 20.

Polideportivo Municipal Los Gigantes (Fray Cayetano Rodríguez 299)

Escuela de verano (6 a 12 años): martes a viernes de 9 a 12.

Personas mayores: martes a viernes de 9 a 12.

Camping Municipal General San Martín (Miguel Lillo s/n)