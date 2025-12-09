A toda velocidad: trasladaron un hígado, un corazón y dos riñones para salvar vidas en Córdoba

La Policía de Córdoba y dos ambulancias del servicio de emergencias de la provincia trasladaron un hígado, un corazón y dos riñones para salvar vidas en Córdoba. El operativo ocurrió durante la siesta del lunes 8 de diciembre y quedó registrado por las cámaras del 911.

Trasladaron un hígado, un corazón y dos riñones para salvar vidas en Córdoba

Los órganos llegaron desde la provincia de Santiago del Estero y estaban destinados para trasplantes en el Sanatorio Allende, barrio Nueva Córdoba, y el Hospital Córdoba, barrio Altos de General Paz. Los efectivos aseguraron el paso de las ambulancias y dos vehículos particulares con un amplio despliegue.

Para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los tiempos críticos, se realizaron dos cordones sanitarios. Por fortuna, el trabajo conjunto culminó con la llegada de los órganos a los nosocomios sin demoras.