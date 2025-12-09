A los 94 años, murió el fundador de una reconocida empresa de Córdoba

En las últimas horas, se conoció el fallecimiento del fundador de una reconocida empresa de Córdoba. Se trata de Ernesto Mañá, quien tenía 94 años. Este hombre fue uno de los creadores de Tecme, una fábrica cordobesa que produce dispositivos de asistencia respiratoria y elementos sanitarios. El hombre era cirujano de tórax, especialista reconocido en el tratamiento de enfermedades de pulmón.

Su profundo compromiso con el paciente no se limitó al consultorio; fue el motor impulsor para crear la firma. Este compromiso les otorgó su misión central: llevar la dedicación humana a la innovación tecnológica. La firma de Córdoba posee 59 años de trayectoria en el rubro. Es la principal proveedora del mercado doméstico, contando con una participación de entre 60 y 70 por ciento.

La compañía exporta casi el 80 por ciento de lo que elabora a más de 100 países en el mundo, donde mantiene más de 100 distribuidores. Su trabajo resultó crucial durante la pandemia de Covid-19, al brindar equipos necesarios para atender personas en emergencia. Hoy, la organización está bajo el mando de la segunda generación familiar, dado que Luis y Ernesto hacía varios años que ya no estaban al frente de las operaciones. Además de su base en Córdoba, tienen oficinas en Buenos Aires, en San Pablo (Brasil), y en Atlanta (Estados Unidos), desde donde gestionan la demanda.

“Su legado es la base de nuestra cultura. Honraremos su memoria manteniendo vivos los valores que nos enseñó: el respeto, el trabajo en equipo y esa dedicación que convierte nuestra tecnología en una herramienta para salvar vidas”, resaltó la empresa cordobesa.