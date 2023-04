A días de recibir el alta médica, la adolescente baleada en Córdoba reveló cuál es su mayor deseo

Verónica Janet fue baleada en el abdomen por un delincuente que quiso robarle la mochila. Al momento del hecho, su papá, Bernabé, la llevó al Hospital Eva Perón donde quedó internada y este martes podría recibir el alta médica.

La víctima fue abordada por un delincuente cuando regresaba del colegio. Desde hace siete días, está internada en el hospital mencionado. El lunes, pasó a sala común y este martes podría regresar a su casa.

Bernabé, padre de la víctima. Foto: El Doce

EL DESEO DE VERÓNICA, LA ADOLESCENTE BALEADA EN CÓRDOBA

En diálogo con El Doce, el papá de Verónica reveló entre lágrimas lo que le dijo cuando fue a visitarla: “Quiere irse cuando antes a la casa y ver a sus hermanitos, los extraña mucho”.

El hombre hace changas y el terrible episodio también afectó su trabajo. “Solamente yo mantengo a mis pequeños y si no trabajo, no tengo plata. La necesidad me obliga”, explicó. En ese momento, el hombre agradeció la ayuda de sus vecinos quienes le brindan apoyo y se solidarizaron con la familia.

“Hay barrios donde no se puede estar tranquilo. Pero qué vamos a hacer, no queda otra que ponerse fuerte y seguir adelante. Mi hija ya está mejor y yo la verdad estuve muy mal y al verla que está mejorando estoy un poco más tranquilo yo también”, concluyó el papá de Verónica.