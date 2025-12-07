A 11 años del crimen de Silvia Gallardo en Córdoba: dictaron prisión preventiva para sus acusados

La desaparición de Silvia Gloria Gallardo en 2014, un caso que conmocionó a Córdoba, tuvo un giro inesperado en julio de este año, momento en que su hija y yerno fueron arrestados en la ciudad de Córdoba, acusados de su presunto asesinato.

La Policía detuvo a Yamila Micaela Gallardo, de 29 años, hija de la víctima, y su concubino Hugo Alberto Suárez, de 33. El arresto ocurrió a pocos meses de la prescripción del caso, fijada para febrero de 2026. El 5 de diciembre, la Fiscalía de Villa Dolores ordenó la prisión preventiva de ambos.

Detuvieron a dos personas por la desaparición de Silvia Gallardo

La fiscal Eugenia Ferreyra impulsó la detención de los sospechosos, efectuada por miembros de la Departamental San Javier. El Ministerio Público Fiscal sostiene la existencia de elementos suficientes para considerar que Silvia fue asesinada en un contexto de violencia familiar y de género.

La imputación para Yamila es por homicidio calificado por el vínculo, mientras que para Hugo se agrega la figura de femicidio, dado su conocimiento previo de la relación. Aunque los restos de Silvia nunca fueron encontrados, la fiscalía considera su deceso como acreditado en la pesquisa. Ambos imputados buscaron durante muchos años simular una fuga voluntaria de la víctima y entorpecer la causa para lograr impunidad, según se desprende de la instrucción. Suarez continuará alojado en el Establecimiento Penitenciario de Villa Dolores y Yamila Gallardo el Complejo Carcelario de Bower.

Silvia Gallardo desapareció en febrero de 2011.

Silvia fue vista por última vez el 12 de febrero de 2014. Debía abordar un autobús desde Traslasierra, pero se presume que jamás llegó a destino. Sus seres queridos sospechan que su yerno ya la había asesinado antes de ese viaje. Ella había regresado de un período vacacional y mantuvo intensas disputas con él, dado que deseaba controlar la vivienda, propiedad que no le pertenecía.

Analía, su hermana, mencionó que Silvia planeaba pedirle que abandonara el hogar, y al otro día desapareció. La familia describe a Suárez como una persona rara y agresiva. Después de esto, su yerno mató y exhibió a todas las mascotas de la mujer, cuatro gatos y tres perros. Además, realizó modificaciones en la vivienda y comercializó pertenencias de Silvia.

La pesquisa inicialmente fue gestionada por el fiscal Raúl Castro, quien acusó a la pareja ahora detenida por falso testimonio. En 2019, la investigación pasó a manos de Lucrecia Zambrana. Recientemente, los familiares de la víctima habían denunciado la inactividad del sistema judicial, y en mayo, la fiscal se apartó por desavenencias con el abogado de la parte damnificada.