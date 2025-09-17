Tras la habilitación oficial, Concordia recibió su primer vuelo en el Aeropuerto Comodoro Pierrestegui

Durante la mañana de este martes, el Aeropuerto Comodoro J. J. Pierrestegui recibió su primer vuelo luego de la habilitación otorgada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que confirmó su operatividad para distintos tipos de aeronaves.

El arribo correspondió a un vuelo privado proveniente de la provincia de Córdoba, lo que permitió poner en marcha todos los protocolos de seguridad y comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas del aeropuerto.

“La pista está en perfectas condiciones para aterrizar en cualquier momento, fue una muy buena experiencia”, expresó el piloto tras el aterrizaje.

Un punto estratégico para la región

La habilitación del aeropuerto, que comenzó oficialmente su actividad este lunes, representa un paso clave en el fortalecimiento de la conectividad aérea de Concordia y la región de Salto Grande.

La puesta en marcha del Pierrestegui abre nuevas posibilidades para vuelos civiles, sanitarios, militares y de emergencia, consolidando su rol como infraestructura estratégica para el desarrollo productivo, turístico y logístico del litoral argentino.