Este lunes 6 de septiembre transportistas de carga iniciaron una protesta sobre ruta 14 a la altura del kilómetro 250. La misma modalidad se realiza en puntos como Chajarí, Villaguay y Paraná. En diálogo con Diario Río Uruguay, Rafael Peralta contó: “lo que está pasando es de público conocimiento y por el momento nos vamos a quedar a la vera de la ruta, esperando que alguien nos atienda” refiriéndose a funcionarios públicos y que es un problema a nivel nacional.

La modalidad de protesta comenzó invitando a que los transportistas colaboren y a los vehículos particulares, por el momento podrán pasar. “Recién está llegando la gente, está previsto una concentración de 200 o 300 camiones en el transcurso del día ya que algunos se fueron de viaje y van a estar volviendo esta noche”, indicó Peralta, del Centro Empresarial Automotor de Concordia.

Transportistas protestan sobre la ruta 14. Prensa

Peralta afirma que antes de comenzar con la medida avisaron a Gendarmería, CNRT, CATAC (Confederación Argentina de Transporte Automotor de Cargas) y además fue notificado el secretario de Transporte de la Provincia, Néstor Landra.

El transportista además agregó: “a medida que sigan haciendo oídos sordos vamos a ir endureciendo la medida” y advirtió “lo único que estamos pidiendo es que nos dejen de robar. Esto es un robo lo que están haciendo, la Secretaría de Transporte, el Ministerio de Transporte en complicidad del Estado Nacional”. En este sentido aclaró que no están en desacuerdo que se homologue “una modificación pura en el camión, ya que sea un alargue, el agregado de un eje, en eso no tenemos problema, no vemos seriedad en la homologación de una carrocería o de un climatí, entre otros”.

Puntos del reclamo

Los transportistas agrupados reclaman 3 puntos:

- Que den marcha atrás con las homologaciones

- Que unifiquen el carnet de conducir, el psicofísico con el municipal

- Rever una pronta solución para los camiones chicos que con la ley peso-potencia van a desaparecer.

Para cerrar Rafael Peralta volvió a insistir que no tuvo ningún contacto con funcionarios, la única referencia fue el presidente de la Confederación Argentina del Transporte de Cargas (CATAC), Ramón Jatip “que supuestamente representa al transporte y que salió a decir en algunos medios que esto era una fantasía de un entrerriano”, dijo Peralta.