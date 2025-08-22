Se presentó el evento “Sabores de Concordia y la Región”

Concordia se prepara para vivir un gran encuentro gastronómico en noviembre. Este jueves, en la sede de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Subsecretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia junto al Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) realizaron la presentación oficial del evento “Sabores de Concordia y la Región”.

La Municipalidad de Concordia y el EMCONTUR presentaron en Buenos Aires el evento gastronómico “Sabores de Concordia y la Región”.

La propuesta se llevará a cabo durante el fin de semana largo de noviembre en el Parque Central Viñedos Moulins, y reunirá gastronomía, música y tradición, en una experiencia única que celebra la creatividad y la identidad local y regional.

Autoridades y referentes presentes

En la presentación participaron el secretario de Desarrollo Productivo de Concordia, Federico Schattenhofer; la directora de Coordinación General del Turismo, Mariana Chiarello; el director del Centro de Convenciones, Marcelo Spomer; el vicepresidente de FEHGRA, Claudio Aguilar; la directora general de FEHGRA, Celeste Ruedas; el coordinador de la Región NEA de FEHGRA, Leandro Lapiduz; además de representantes del enoturismo de Salto Grande, medios nacionales y generadores de contenidos digitales.

Este espacio, cedido por FEHGRA, refleja el trabajo conjunto que la entidad mantiene con la Subsecretaría de Turismo de Concordia y el EMCONTUR. Con estas acciones, Concordia busca consolidarse como un destino turístico de calidad, ofreciendo propuestas auténticas para disfrutar todo el año.

Una antesala con sabor local

La jornada incluyó degustaciones de cocina, pastelería y coctelería, acompañadas por la música en vivo del dúo litoraleño formado por Matías Rojas y Enzo De Martini.