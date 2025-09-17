En el marco del Día Internacional del Turismo —que se celebra cada 27 de septiembre bajo el lema de la ONU “Turismo y Transformación Sostenible”— se realizó la entrega de premios del concurso “Turista en mi Ciudad”, una iniciativa de la Subsecretaría de Turismo de Concordia junto al Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y la Dirección Departamental de Escuelas, con el acompañamiento de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia (AHGC).

El certamen busca, a través del arte y la mirada joven, promover la conciencia turística en estudiantes de cuarto año de escuelas secundarias, fortaleciendo el vínculo entre educación, cultura y desarrollo local.

Se entregaron los premios del concurso “Turista en mi Ciudad” en Concordia.

Ganadores y distinciones 2025

Los tres primeros puestos recibieron un Smart TV para cada establecimiento, otorgado por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, además de premios individuales y experiencias para sus cursos.

1° Puesto: Anahí Capellitti – Instituto Jesús Nazareno (4° Año “A”). Premio: notebook (AHGC) y viaje al Palacio San José y Concepción del Uruguay (CTM Salto Grande – Delegación Argentina).

2° Puesto: Facundo Soria – Escuela Sec. y Sup. N°1 Cesáreo Bernaldo de Quirós (4° Año “A”). Premio: tablet (EMCONTUR) y visita al Parque Nacional El Palmar (CTM Salto Grande – Delegación Argentina).

3° Puesto: Alexis Waigant – Técnica N°1 Brigadier Gral. Pascual Echagüe (Curso 402). Premio: tablet (EMCONTUR) y visita guiada al Complejo Hidroeléctrico Salto Grande (CTM Salto Grande – Delegación Argentina).

Se entregaron los premios del concurso “Turista en mi Ciudad” en Concordia.

Menciones especiales

Experiencia Turística Integral: Abigail Ovelar – Escuela N°27 Dr. Domingo Santo Liotta.

Diversidad Experiencial: Alma Julieta Bonatto Cettour – Escuela Sec. N°2 José Gervasio Artigas.

Experiencia Tierra Mágica de El Principito: Lara Garavello – Escuela D-205 San Roque González.

Experiencia Circuito Puentes de la Fe: Luciana López Barrios – Escuela Sec. y Sup. N°1 Cesáreo Bernaldo de Quirós.

Los estudiantes distinguidos recibieron pizarras para sus instituciones (EMCONTUR), un circuito turístico por curso (EMCONTUR) y vouchers en artículos de librería (Casa Fornés).

Participación récord y muestra abierta

En esta edición se presentaron más de 150 trabajos de 21 escuelas secundarias de Concordia, reflejando el entusiasmo y compromiso de los estudiantes.

Las producciones estarán exhibidas en el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini) desde el 27 de septiembre, y podrán visitarse todos los días de 8 a 20 horas.

Autoridades presentes

La ceremonia contó con la presencia de Federico Schattenhofer (Secretario de Desarrollo Productivo), Laureano Schvartzman (Presidente Ejecutivo del EMCONTUR), José Luis Ferrari (Director Departamental de Escuelas) y la profesora Celené María Laffitte, reconocida por su rol como impulsora y creadora del concurso. También participaron concejales, representantes del EMCONTUR y supervisores de escuelas públicas y privadas.